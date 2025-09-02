Daniel López Aguilar

David Magaña Figueroa (Ciudad de México, 1955) recorre con la memoria de sus pasos la urbe que habita desde siempre, un territorio complejo donde la violencia cotidiana y la corrupción institucional han marcado sucesivas generaciones.

Su novela De espíritu justiciero, publicada por Editorial Ariadna, surgió de más de 10 años de notas que encontraron un hilo conductor: jóvenes de clase media que buscan imponer su justicia en los barrios de la capital, atrapados entre la ilusión de mejorar su entorno y la fuerza de la realidad urbana.

“Soy capitalino. Amo la ciudad. La he recorrido a pie, desde el Zócalo hasta Chapultepec, como un turista en mi propia urbe”, señaló el editor, escritor y periodista en entrevista con La Jornada.

Esa fascinación se refleja en una metrópoli que observa a sus habitantes con indiferencia y crueldad, donde Tranquilino Aranda Barajas y sus amigos enfrentan la marginalidad provocada por la desigualdad, la represión y la impunidad.

“La ciudad es la capital de los payasos”, añadió el autor. En esa metáfora condensa la ironía permanente de la vida urbana, donde los espacios públicos se vuelven terrenos de disputa y resistencia.

El antihéroe Aranda Barajas encarna contradicciones profundas: egoísta y solidario, ingenuo y astuto, moralista y corrupto. Su creador lo describe como “un ser humano que refleja la descomposición social y el desencanto de una generación que creció con la esperanza de mejorar su entorno, pero que enfrenta una urbe que siempre lo supera.

“Él aprovecha las oportunidades, no estudia formalmente, es autodidacta y su educación es completamente informal. Esa formación heterogénea da impulso a la narración y permite examinar la violencia que se oculta en los hogares, en las instituciones y en los vecindarios donde la hipocresía y la burla erosionan los vínculos familiares.”

En la obra, la violencia se manifiesta en todos los niveles: la madre atrapada en su locura y resignación; el hermano mayor burlón y distante; la figura paterna ausente o indiferente.

“El respeto a la familia se ha perdido; muchas generaciones niegan lo que son, se burlan del abuelo, del obrero que trabajó toda su vida. Estamos rodeados de sarcasmo constante”, afirmó el autor.