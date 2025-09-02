▲ “Un orden mundial basado en la solidaridad no existe; ahora priva la ley de la selva”, expresó Maalouf en un videoenlace que hizo desde Francia para agradecer la distinción. Aquí, el autor durante la FIL de Guadalajara de 2019. Foto cortesía de la FIL

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 4

Guadalajara, Jal., Las letras como posible vacuna contra la falta de solidaridad entre quienes habitamos el planeta, fue uno de los planteamientos que hizo el escritor y periodista Amin Maalouf (Beirut, Líbano, 1949) en su primera entrevista luego de ser designado ayer ganador del Premio Feria Internacional del Libro (FIL) de Literatura en Lenguas Romances 2025.

“La humanidad ha avanzado en muchos dominios, pero no en las mentalidades. No se ha avanzado en la manera en que nos tratamos unos a otros y la literatura puede representar un remedio para esto (...) Sería importante la solidaridad entre las personas. Un orden mundial basado en la solidaridad no existe; ahora priva la ley de la selva”, expresó Maalouf, tras agradecer su designación, en un videoenlace a Francia.

El también galardonado del Premio Princesa de Asturias de las Letras, dijo que existe una frase que debemos tener muy presente: “Lo peor nunca es cierto”, por lo cual deberíamos ser capaces de enfrentar este mundo, “tan horroroso e inquietante, pero también fascinante”, y sobrevivir a “esta civilización peligrosa, que nos hace pensar en tumultos próximos en el futuro cercano”.

Maalouf compartió sus reflexiones sobre la civilización actual, la crisis del periodismo y el papel de la literatura; destacó la identidad humana y la solidaridad como pilares fundamentales para evitar un inminente “naufragio global”.

El libanés, exiliado en Francia, en cuyo idioma ha desarrollado buena parte de su trayectoria literaria, expresó su felicidad y honor por el premio, para luego centrarse en una de sus preocupaciones más grandes: la disparidad entre el avance tecnológico y el estancamiento en las relaciones humanas.

“La cuestión fundamental de hoy es de la identidad humana”, pues en un mundo cada vez más interconectado enfatizó la necesidad de una perspectiva más amplia sobre quiénes somos. Aclaró que eso no implica abandonar nuestras raíces, sino integrarlas en una visión más universal.

“No debemos abandonar nuestra identidad particular, nuestra lengua, nuestra cultura, pero sí considerar que pertenecemos a una cultura más grande: la cultura humana.”

Esta visión, a su juicio, es esencial para que cada persona encuentre su lugar en el mundo y para fomentar una colaboración global que prevenga un colapso inminente.