▲ Un momento de la coreografía Latidos, de Cecilia Appleton, la cual se presentará hoy en función especial como parte del homenaje a Francisco Muñoz Ávila en el Teatro de la Danza. Foto cortesía de Gerardo Castillo

Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 3

El iluminador y creador escénico Francisco Muñoz Ávila (1956-2025) aprendió su oficio al transitar por un sinnúmero de agrupaciones dancísticas y teatrales, así como instituciones oficiales. Formado primero como actor, fue en el Grupo Zumbón donde empezó a dedicarse a la escenografía y la iluminotecnia. Contradanza fue la compañía con la que más trabajó, a partir de 1996 y a lo largo de 29 años.

Fallecido el pasado 26 de mayo, Muñoz Ávila hoy será objeto de un homenaje póstumo de Contradanza. Titulado Reminiscencias: En memoria de Francisco Muñoz Ávila, artista de expresiones de formas con sentido, el acto se hará en dos partes: la mesa Diálogos de vida, a las 17:30 horas, en el Laboratorio de Creación Escénica, y a las 20 horas una función especial de la pieza Latidos, de Cecilia Appleton, coreógrafa y directora de Contradanza, en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque (CCB).

“Al conocernos, Francisco se interesó en iluminar las coreografías que creaba Contradanza”, expresa Appleton, su viuda. “Siempre digo que desayunábamos las ideas. No sólo eran reuniones concretas para trabajar, Francisco sabía claramente lo que yo buscaba. Al mismo tiempo fue una persona que escuchaba mucho, que solía conciliar, no sólo con los artistas, sino también con los técnicos de los teatros”.

Muñoz Ávila fue jefe de foro del Foro Shakespeare, del teatro del Centro Cultural Acatlán de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán y del teatro Raúl Flores Canelo. Colaboró en el Centro Nacional de las Artes como subdirector de Ingeniería Teatral; coordinador técnico e iluminador de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y del Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Con el tiempo desarrolló un lenguaje personal que dotó de un sello particular a Contradanza: “Alguien me decía hace poco que asistir a una función de la compañía era también ver la propuesta lumínica de Francisco. Usaba todavía un equipo clásico, porque le gustaban los ambientes cálidos. No se acostumbraba a los leds de ahora, que son más fríos, aunque los mismos teatros lo llevaron a incursionar en ellos.

“Fue con Danza de los cisnes (2012) que Francisco empezó a utilizar unos ambientes mucho más fuertes, fluorescentes, porque deseaba recrear ese mundo fantástico contenido en la obra. Le gustaba mucho relacionarse con una serie de globos de cristal que crean ciertas relaciones móviles”. Sin ser docente, abrió ciertas “brechas” en la iluminación que después tuvieron impacto en sus colegas.