▲ Además de grabador, César Urrutia, en la imagen, es pintor. Actualmente, y hasta el 7 de septiembre, expone Saturday Night en la sede Condesa de la galería Hilario Galguera. Foto Germán Canseco

Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 2

La Buena Estrella es un taller de grabado sui géneris en la colonia San Rafael. De pronto, su tórculo y demás equipo se reacomodan para convertirse en una galería de arte que aloja todo tipo de exposiciones.

Establecido en 2014, la línea de acción de La Buena Estrella siempre se ha enfocado en la producción personal y en acercar la gráfica a los vecinos de la demarcación, señala el artista César Urrutia, su fundador con dos personas más que tomaron otros caminos. Este planteamiento ha llevado al taller a tener colaboraciones también con los museos Universitario del Chopo y Nacional de la Estampa.

“Nos interesa hacer proyectos de arte público. En 2015 nos invitaron a participar en el Festival Foto México, cuya curaduría giró en torno a las colecciones. Como no tenemos, decidimos convocar a los vecinos a crear un archivo fotográfico con base en que la San Rafael fue la primera colonia de traza planificada en la Ciudad de México. Se llamó Memoria 06470. Posteriormente, hicimos un mapa de recuerdos que consistió en que los vecinos escribieran sobre alguna experiencia que hubieran tenido en la colonia”, expresa Urrutia.

La Buena Estrella tuvo su primera sede en una casa de la circunvecina calle Altamirano, donde permaneció siete años. A raíz de la pandemia, hubo necesidad de mudarse a su actual local, en Manuel María Contreras 70, donde Urrutia ha dado continuidad al planteamiento original de divulgar las artes visuales.

Respecto de la reacción de los vecinos, el artista reconoce que suelen pensar que el arte es “exclusivo, sofisticado y caro. Sin embargo, cuando los invitas y te ven trabajando, se dan cuenta de que uno no tiene nada de especial, se acercan y nos ponemos a hacer algo, si existe algún interés en particular de su parte. Les enseño cómo hacer grabado en relieve –xilografía o grabado en linóleo–, que es más sencillo que el huecograbado”.

Los primeros estudios de Urrutia fueron en administración de empresas; sin embargo, trabajar en el Centro Nacional de las Artes le permitió acercarse a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. “Quería ser pintor, pero ahí me dijeron que en la tarde no había maestros que me apoyaran, pero que estaban los talleres de grabado. Como ya sabía un poco de esta disciplina, ahí empecé a trabajar la gráfica.

“Había un seminario de artista invitado; entonces tuve la oportunidad de trabajar con varios docentes. Después, la maestra Carla Rippey llegó a dar clases de grabado. Tomé sus cursos durante un par de años, alrededor de 1999 a 2000. Mi formación técnica fue en los talleres de La Esmeralda.”