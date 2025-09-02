Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 6

Madrid. A pesar de una disminución de 26 por ciento en el área total quemada de 2002 a 2021 en el mundo, la población expuesta a incendios forestales ha aumentado en casi 40 por ciento, hasta 440 millones.

Un nuevo estudio, publicado en Science, demuestra cómo el crecimiento de la población está empujando a las comunidades a paisajes propensos al fuego, y la superposición entre las personas y las llamas se está volviendo más peligrosa.

La investigación, realizada en la Universidad de California en Irvine y otras instituciones, revela otra estadística que puede ser una sorpresa para las personas que consultan principalmente de fuentes de noticias occidentales: mientras los desastres de incendios forestales de alto perfil en Estados Unidos, Canadá y Australia a menudo dominan los titulares, los investigadores encontraron que 85 por ciento de todas las exposiciones humanas a los siniestros forestales durante ese periodo ocurrieron en África.

Sólo cinco países de África Central (Congo, Sudán del Sur, Mozambique, Zambia y Angola) representaron la mitad de toda la exposición humana global. En contraste, Estados Unidos, Europa y Australia constituyeron colectivamente menos de 2.5 por ciento del total.

Los investigadores analizaron los datos de la población y más de 18.6 millones de registros de incendios de 2002 a 2021 para encontrar que aproximadamente 440 millones de personas en todo el mundo estuvieron expuestas a un incursión forestal en su hogar durante este periodo, un número aproximadamente equivalente a toda la población de la Unión Europea.

Descubrieron que la exposición humana al incendio forestal aumentó en 7.7 millones de personas, un promedio de 382 mil 700 por año durante el periodo de estudio. Este aumento en la exposición humana fue impulsado no por un salto global en la actividad del fuego, sino principalmente por el crecimiento de la población y la migración a paisajes propensos a la combustión.

Clima de fuego

Otro factor iluminado por la investigación es un aumento significativo en la intensidad de los incendios forestales en América del Norte y del Sur. Esto está vinculado con la amplificación impulsada por el “clima de fuego”, que incluye condiciones como el aumento del calor, la menor humedad y los vientos fuertes.