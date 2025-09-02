Capital
Un “bordecito”, causa del accidente durante el Maratón: Brugada
 
Periódico La Jornada
Martes 2 de septiembre de 2025, p. 33

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclaró que no fue un bache, sino “el bordecito” de una coladera mal tapada lo que ocasionó el incidente con dos corredores de sillas de ruedas en el Maratón Internacional de la Ciudad de México. La mandataria señaló que de acuerdo con los organizadores, la competencia fue un éxito y con saldo blanco, por lo que pidió: “No hagamos campaña mediática donde no es. Quisieron, creo que de manera casi como una campaña, decir que fue un bache, pero no, no fue un bache, fue un registro que (…) lo taparon mal, y entonces, había un borde, un bordecito”, precisó. Comentó que los dos deportistas, el colombiano Francisco Sanclemente y el mexicano Gustavo Valdovinos, que sufrieron el percance en el kilómetro 20 del recorrido, están bien.

