▲ En motocicleta y sin casco, algunos alumnos de la primaria John F. Kennedy, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, llegaron a su primer día de clases. Foto Alfredo Domínguez

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 33

Durante el regreso a clases, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo con poco más de 15 mil policías, hombres y mujeres, acompañados de mil 410 vehículos oficiales, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve motoambulancias, siete ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, sin que se reportaran percances.

Las acciones policiales iniciaron a las 6 de la mañana y se alargaron hasta la tarde del lunes, cuando concluyó la actividad en el mayor número de escuela públicas de todos los niveles, así como en colegios particulares, portando chalecos reflejantes y lámparas luminosas.

Se realizaron sobrevuelos en un helicóptero Cóndor para monitorear en tiempo real todo el despliegue de la policía capitalina.

Durante la jornada, una decena de padres de familia realizaron un bloqueo en la esquina de las calles Plinio y Homero, en Polanco, por presunta discriminación de alumnos en el colegio Liceo Franco Mexicano, el cual generó afectaciones viales; posteriormente se retiraron.