▲ Decenas de personas se tienen que formar desde muy temprano, y por tiempos prolongados, para poder abordar una unidad del RTP en el pueblo originario San Bartolo Ameyalco. Foto María Luisa Severiano

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 33

En el pueblo originario de San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía Álvaro Obregón, desde muy temprano se forman largas filas en la base de transporte conocida como Cafeteros, entre Camino Viejo a Mixcoac y la calle Francisco I. Madero.

Ahí, los vecinos esperan entre 15 minutos y hasta una hora para abordar autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) –que llevan a Santa Fe y Chapultepec– y rutas concesionadas. “Muchas veces hay buen servicio, otras es muy precario”, señaló Santiago Villanueva ante la falta de unidades.

A ello se suman el tránsito que se genera en el Puente de los Poetas y los baches en Las Águilas, autos mal estacionados y el paso constante de pipas de agua, lo cual provoca que el trayecto, que debería tomar menos de una hora, se extienda incluso más de dos.

Gricelda León, quien trabaja en la zona de Insurgentes, relató con molestia que “hace una semana no había transporte; llegué a la parada a las ocho de la mañana y al trabajo llegué a las 11 y medía, aunque tenía que estar a las 10, y eso que salí con horas de anticipación”.

Son al menos 24 unidades las que cubren los traslados en las distintas rutas; sin embargo, “el servicio no alcanza para la cantidad de gente que vive aquí y en poblados aledaños”, expusieron vecinos.