Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 33

La presente administración realizó una inversión histórica de 17 mil millones de pesos en programas sociales que han impactado de forma directa a casi 2 millones de personas, así lo indica el primer Informe de gobierno de Clara Brugada como titular del Ejecutivo local.

Ayer, la Secretaría de Gobierno entregó al Congreso de la Ciudad de México el documento y anunció que el 12 de octubre la mandataria local acudirá al recinto para hacer la presentación ante legisladores.

El documento refiere que en el último año se han sumado cerca de 700 mil personas y familias a los nuevos programa sociales, que representa un incremento del 36 por ciento entre 2024 y 2025.

Asimismo se informó que este año se destinarán 3 mil millones para ampliar la reserva de suelo público destinada a la producción de vivienda. Para el último trimestre de 2025 se estima alcanzar una cifra histórica de adquisición de 200 mil metros cuadrados de suelo urbano para la producción de vivienda social, pública y/o asequible.

En cuestión de seguridad informó que en el primer semestre del año se reportaron 9 mil 871 delitos, que implica una disminución de 62.4%, respecto al mismo periodo de 2019, cuando se reportaron 26 mil 233. Sobre los casos de despojo, informó que a partir de la instalación de una mesa de atención se han atendido 172 casos.