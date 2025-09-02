Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 32

Agentes de la Policía de Investigación capturaron a Juan N, El Pitufo, presunto líder de una red dedicada al fraude inmobiliario en áreas de conservación en el sur de la Ciudad de México, quien fue vinculado a proceso por los delitos de fraude y daño ambiental.

Como parte de las labores del gabinete de suelo verde, se implementó un operativo en el paraje La Pedrera, en el pueblo de San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, con el propósito de proteger 9.5 hectáreas de zona boscosa. De éstas, 2.64 hectáreas estaban ocupadas de manera irregular por personas que fueron identificadas como perjudicadas por la venta ilícita de lotes en suelo de conservación.

Según las investigaciones, El Pitufo se presentaba como propietario de cerca de 7 mil metros cuadrados en la zona y operaba al menos tres oficinas de compraventa: una en la colonia Tlaxcaltenco La Mesa, Tlalpan; otra en una base de transporte público en Xochimilco, y una más en la colonia Media Luna, en Coyoacán. Las víctimas habrían pagado alrededor de 2 millones 300 mil pesos por los terrenos irregulares.

Por estos hechos, la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana mantiene abiertas cinco carpetas de investigación relacionadas con fraude, despojo e invasión.