Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 32

Cuatro personas muertas y cuatro más lesionadas fue el saldo de por lo menos tres hechos violentos cometidos en diferentes partes de la Ciudad de México, uno de ellos ocurrido en calles de la alcaldía Iztapalapa, donde un grupo de personas fue atacado por sujetos armados cuando salían de una fiesta familiar en un salón.

Por estos hechos las autoridades capitalinas reportaron la detención de tres sujetos relacionados con uno de los casos, por lo que fueron trasladados a la Fiscalía de Homicidios; en el resto se abrieron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

El primer hecho ocurrió la noche del domingo, pero fue dado a conocer durante el lunes por la policía capitalina, que reportó la detención de tres sujetos en Anillo Periférico y la calle Iztaccíhuatl, colonia Francisco I. Madero, en Iztapalapa, cuando huían tras haber disparado en contra de seis personas que salían de una fiesta familiar en el pueblo de Santa Cruz Meyehualco.

Paramédicos que atendieron la emergencia diagnosticaron a una mujer de 64 años y a un hombre de 23 sin signos vitales, por lo que los oficiales acordonaron el área y notificaron al agente del Ministerio Público para iniciar los servicios periciales.

De acuerdo con los primeros reportes, varias personas salían de un salón de fiestas ubicado en el pueblo de Santa Cruz Meyehualco, cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta color negro realizaron disparos de arma de fuego en su contra de manera directa, para después huir.

La tarde del lunes, en la demarcación territorial Coyoacán, justo en la colonia Barrio San Lucas, fue hallado un cuerpo maniatado y con signos de violencia.

Presuntamente, la víctima fue arrojada desde un vehículo hasta la calle Pensilvania número 37, por lo que se realiza el análisis de las cámaras de seguridad para dar con los responsables.

El último hecho se registró en la colonia San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero, donde una persona de 48 años fue ejecutada con 6 disparos de arma de fuego por un sujeto que escapó con un cómplice en una motocicleta.