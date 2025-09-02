El nivel del agua alcanzó dos metros de altura: vecinos
Al menos ocho viviendas de la colonia Atlamaya, en la alcaldía Álvaro Obregón, ayer amanecieron cubiertas de lodo espeso, con marcas de hasta dos metros de altura que evidenciaron cómo subió el nivel del agua tras el desbordamiento del río San Ángel, debido a la intensa lluvia que se registró la noche del domingo.
Electrodomésticos, muebles e incluso una biblioteca quedaron bajo el agua y, según relataron vecinos, autos de lujo “nadaban” entre la corriente que se extendió por las calles empedradas. Explicaron que la fuerza del río rebasó la capacidad de la red de drenaje y de las coladeras comenzaron a brotar aguas negras como borbollones.
Álvaro Altamirano, vecino del lugar, narró que alrededor de las 19 horas el nivel del agua comenzó a subir sin control. “Ya no pudimos movilizar los automóviles que estaban en los estacionamientos y en la calle; lamentablemente, el agua sobrepasó el techo de los autos y fue pérdida total”.
Cuantiosas pérdidas
Estimó que tan sólo en su caso las pérdidas ascienden a un millón de pesos, además de tres bodegas inundadas donde guardaba mobiliario y utensilios. A la vez, en el domicilio de Carlos González, quien se dedica a editar libros, decenas de cajas con ejemplares quedaron completamente inservibles debido a que el agua subió metro y medio: “fueron pérdidas materiales muy significativas”, expresó.
Acerca del desbordamiento, Gustavo Hernández Flores, subdirector de Operación Hidráulica de la alcaldía, explicó que hubo una afectación en la presa Tequilasco, lo que conllevó una sobrecarga en todo el colector. “Por la cantidad de basura se taponó, la lluvia fue tan intensa que tuvimos que hacer muchas maniobras”, sostuvo.
Beatriz Ortega, presidenta de la colonia, añadió que es la cuarta ocasión que enfrentan una inundación a este nivel, la más reciente ocurrió hace dos años.
En las labores de limpieza y desazolve participaron más de 80 personas de las secretarías de Gestión Integral del Agua y, de Participación Ciudadana, así como de Protección Civil, Servicios Urbanos y la alcaldía, apoyados con una retroexcavadora, trascabos y equipo Vactor. De acuerdo con autoridades, los trabajos concluirán hoy.
Recuento de daños
Por separado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que la lluvia de ayer por la mañana alcanzó 54.5 milímetros en sólo una hora, con mayor afectación en Álvaro Obregón, donde se reportaron 10 predios afectados, ocho a nivel de patio, y dos más en Coyoacán, uno a nivel interior.
La dependencia comentó que durante agosto la precipitación acumulada alcanzó 226.69 milímetros, superior 46 por ciento al promedio histórico ubicado en 154.68 milímetros.