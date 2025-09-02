▲ En la esquina de Pedro Romero de Terreros y Patricio Sanz, colonia Del Valle, un árbol de 20 metros de altura cayó sobre un automóvil y dañó tres más, incluida una moto, además del cableado. Foto La Jornada

Mara Ximena Pérez y Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 31

Al menos ocho viviendas de la colonia Atlamaya, en la alcaldía Álvaro Obregón, ayer amanecieron cubiertas de lodo espeso, con marcas de hasta dos metros de altura que evidenciaron cómo subió el nivel del agua tras el desbordamiento del río San Ángel, debido a la intensa lluvia que se registró la noche del domingo.

Electrodomésticos, muebles e incluso una biblioteca quedaron bajo el agua y, según relataron vecinos, autos de lujo “nadaban” entre la corriente que se extendió por las calles empedradas. Explicaron que la fuerza del río rebasó la capacidad de la red de drenaje y de las coladeras comenzaron a brotar aguas negras como borbollones.

Álvaro Altamirano, vecino del lugar, narró que alrededor de las 19 horas el nivel del agua comenzó a subir sin control. “Ya no pudimos movilizar los automóviles que estaban en los estacionamientos y en la calle; lamentablemente, el agua sobrepasó el techo de los autos y fue pérdida total”.

Cuantiosas pérdidas

Estimó que tan sólo en su caso las pérdidas ascienden a un millón de pesos, además de tres bodegas inundadas donde guardaba mobiliario y utensilios. A la vez, en el domicilio de Carlos González, quien se dedica a editar libros, decenas de cajas con ejemplares quedaron completamente inservibles debido a que el agua subió metro y medio: “fueron pérdidas materiales muy significativas”, expresó.