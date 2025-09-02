▲ En sesión solemne, el pleno del Congreso capitalino tomó protesta a los 137 nuevos magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México. Foto La Jornada

Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 31

Con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el Congreso de la Ciudad de México tomó protesta a los 137 magistrados del Poder Judicial (PJ) capitalino.

En el recinto de Donceles y Allende, todos rindieron la protesta de ley en bloques de 17 personas, y en un plazo de apenas 20 minutos, aun cuando se preveía que durara varias horas.

Durante la sesión solemne, representantes de los tres poderes llamaron a los nuevos magistrados y jueces a ejercer la justicia sin presión, con total libertad y autonomía, pero considerando siempre que la ciudadanía estará observando su actuar.

En eso coincidieron el representante del gobierno capitalino, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra, y el presidente del Congreso local, Jesús Sesma, quienes destacaron que ayer fue un día histórico para la ciudad y el país, por lo que llamaron a los nuevos integrantes del PJ a consumar el espíritu de la reforma judicial, ser cercanos a la gente y resolver los asuntos con imparcialidad y prontitud.

En la sesión, los coordinadores de las bancadas y asociaciones parlamentarias emitieron un posicionamiento respecto de la toma de protesta, excepto los del Partido Revolucionario Institucional, cuyos dos integrantes, Tania Larios y Omar García, no estuvieron presentes y en sus curules colocaron una leyenda en contra de la elección judicial.