Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 35

Además de preservar 5.7 millones de hectáreas del corazón de Mesoamérica, la reciente firma con México y Belice para proteger la Gran Selva Maya buscará salvaguardar la cultura precolombina, los pueblos originarios y el desarrollo sostenible de la región en beneficio de unas 2 millones de personas, afirmó Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático de Guatemala.

“Las reservas selváticas individuales de cada país ya existían, pero tener esa coordinación trasnacional con la creación del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya hace más efectivo el trabajo de conservación entre los países, porque las fronteras muchas veces nos impedían controlar qué estaba pasando”, comentó Castellanos en entrevista. La zona se divide en 11 áreas protegidas en Belice, 27 en Guatemala y 12 en México.

Al tratarse de la segunda selva tropical más extensa de América, después de la Amazonía, la firma buscará enfrentar la crisis climática, regular el ciclo del agua y conservar la biodiversidad regional y la integridad ecológica, en una zona donde hay 7 mil especies, 200 de ellas en riesgo. Por ejemplo, un punto principal será reducir las emisiones de carbono concentradas en la selva, precisó el viceministro.

Entre las acciones establecidas también figuran: compartir información, tecnología y entrenamiento en materia de manejo integrado del fuego, tala ilegal, deforestación y gestionar el aprovechamiento de los bienes maderables y no maderables de las selvas de manera inclusiva en favor de los habitantes.