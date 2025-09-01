C

on las mayores reservas certificadas de petróleo y oro del mundo y poseedora de otros minerales estratégicos, como el coltán, y las tierras raras claves en la disputa geopolítica y por materias primas entre las grandes potencias, Venezuela ha sido el laboratorio de las distintas modalidades bélicas y las políticas de cambio de régimen de Estados Unidos en el primer cuarto del siglo XXI. Por limitaciones de espacio, se ofrece una breve reseña de algunas herramientas utilizadas por distintas administraciones republicanas y demócratas de EU para intentar derrocar a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con apoyo de los medios hegemónicos, que operan como aparatos de (des)información y guerra sicológica orientados a sostener el poder y dominio imperiales.

1.- Las distintas modalidades bélicas y ocupaciones territoriales de EU contra gobiernos y países indeseables son precedidas por una campaña de intoxicación mediática, dirigida a estigmatizar al “enemigo” objeto de la acción propagandística. Así, la manufacturación de la leyenda negra de Hugo Chávez y la posterior matriz de opinión sobre el populismo radical (general James Hill, 2004), fueron dos instrumentos utilizados en la demonización del ex presidente de Venezuela, quien fue etiquetado por el terrorismo mediático proimperial como “dictador” y “populista”, y bombardeado con epítetos clasistas y racistas, como el “golpista Chávez”, “Gorila rojo”, “un negro en Miraflores”, y a sus seguidores los llamaron “hordas chavistas”.

2.- Creadas las condiciones subjetivas, siguió el fracasado golpe de Estado cívico-militar-oligárquico de abril de 2002, auspiciado por la embajada de EU en Caracas en beneficio del clan petrolero de la familia Bush. Fue considerado el primer golpe mediático del siglo XXI, porque Venevisión, del magnate Gustavo Cisneros; Globovisión y Radio Caracas Televisión sustituyeron a los partidos políticos. Un contragolpe militar-popular restituyó la legalidad y evitó el magnicidio de Chávez.

3.- Fracasado el golpe, durante 64 días (entre diciembre de 2002 y febrero de 2003) se implementó el lockout (cierre patronal) de las corporaciones empresariales de Venezuela agrupadas en Fedecámaras y Conindustria y el sabotaje petrolero de la gerontocracia del ente estatal PDVSA, cuyo objetivo era derrocar a Chávez.

4.- Tras sucesivos intentos de golpes suaves (“revolución de colores”), que incluyeron la desestabilización y la guerra económica (el desabastecimiento y acaparamiento de productos de primera necesidad) para generar caos, violencia fratricida, secesionismo y emigración, a la muerte de Hugo Chávez, en 2013, Washington intensificó la guerra de espectro completo multiterrenos contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, con eje en el manual TC-18-01 sobre la Guerra No Convencional del Pentágono. En 2014, la iniciativa denominada “La Salida”, impulsada por Leopoldo López, María C. Machado y Antonio Ledezma, fue un ensayo de guerra civil y revolución de color. Fracasado ese golpe guarimbero, en 2016 el Comando Sur del Pentágono lanzó la segunda fase de la operación Venezuela Freedom, que bajo la premisa de una “crisis humanitaria” provocada intencionalmente de manera encubierta en la fase uno del plan, preveía una “intervención humanitaria” con apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y gobiernos vasallos de la región.