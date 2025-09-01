Daniel González y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 15

Frente a la incertidumbre de la imposición de aranceles estadunidenses al sector automotriz, la baja en la producción y la competencia, entre otros factores, Volkswagen de México podría aplicar una reducción de mil 93 obreros en su planta de Puebla, adelantaron representantes de la empresa y el gremio de trabajadores.

Hugo Tlalpan, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México, declaró en entrevista que, junto con la empresa, se analizarán todas las áreas de trabajo con la finalidad de aplicar medidas pertinentes e impedir en la medida de lo posible el despido de empleados.

“Con la información que manejamos y conocemos perfectamente, corroboramos cada una de las áreas para ver si verdaderamente sobra esa cantidad de trabajadores”, apuntó. De hacerse efectivo el recorte de personal, notificado por la empresa durante su revisión contractual, detalló Tlalpan, se buscará reducir el impacto en la plantilla laboral, “y que en lugar de mil 93, sólo sean 200 o 500”.