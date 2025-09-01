De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 12

Integrantes de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS México), junto con otros colectivos, pegaron ayer en la fachada de la Fiscalía General de la República (FGR) una lista con los más de 2 mil presuntos responsables de desaparición forzada en el país para exigir a las autoridades justicia para las víctimas.

En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, los activistas expresaron durante la movilización: “no les llegó su copia de los informes de la Comisión de la Verdad, ya tienen la lista en su edificio. ¿Cuándo van a investigar?”

En víspera del primer Informe de gobierno presidencial, señalaron que las autoridades se han quedado “cortas” para realizar las diligencias correspondientes sobre estos casos, entre los que figuran desaparecidos por la guerra sucia (1965-1990).