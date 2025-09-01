Emir Olivares Alonso

La visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se dará en el marco de una dinámica bilateral en la que Donald Trump insiste en una mayor intervención en territorio mexicano contra los cárteles, intención que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya dejó claro que es “inaceptable”.

El funcionario estará en México los días 2 y 3 de septiembre. El miércoles tendrá un encuentro con la mandataria mexicana, el primero en lo que va de las dos administraciones, en el que se tocarán temas centrales en la agenda, pero sobre todo, el entendimiento en materia de seguridad, dijeron funcionarios de alto nivel de los dos gobiernos.

Una fuente de Washington señaló, bajo condición de anonimato, que las negociaciones han sido largas para concretar el acuerdo de seguridad, y “la mayor presión” de Estados Unidos se ha dado en su objetivo por tener intervenciones directas en México contra los grupos del narcotráfico.

Funcionarios mexicanos –que también pidieron no revelar sus identidades– reiteraron que el planteamiento de su contraparte estadunidense fue rechazado, y la administración de Sheinbaum ha establecido que el acuerdo debe suscribirse a partir del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la confianza mutua.

Agregaron que se podrá dar una colaboración con Estados Unidos, siempre y cuando sus agencias y efectivos cumplan con lo que marcan las leyes mexicanas.

El viernes, la Cancillería dejó en claro que las funciones en materia de seguridad dentro del territorio nacional “corresponden exclusivamente a las autoridades de México”.