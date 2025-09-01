Política
Opositores podrán fijar postura en la toma de protesta: Itzel Castillo
 
Periódico La Jornada
Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 8

Antes de la toma de protesta a los integrantes del Poder Judicial electos por voto popular, PAN y PRI reiteraron su rechazo a la forma en que se realizó el proceso comicial federal. Durante la sesión en que rendirán protesta los nuevos ministros, magistrados y jueces, se prevé que presenten, junto con el resto de los grupos parlamentarios, su postura ante esta nueva etapa.

Mientras el PAN aseveró que hoy “podría llegar a su fin la imparcialidad” en ese poder, el PRI adelantó que no asistirán al acto protocolario en el Senado. Horas más tarde, la nueva presidenta de ese órgano legislativo, Laura Itzel Castillo, informó que en la sesión solemne en que se tomará protesta a los nuevos integrantes del Poder Judicial, los grupos parlamentarios fijarán posición sobre este tema.

–¿Los pronunciamientos de las bancadas se efectuarán en el momento en que estén presentes los ministros de la Corte? –se le preguntó.

–Sí, desde luego; o sea, es dentro de la sesión solemne –confirmó Castillo.

