Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 4

El documentalista mexicano Carlos Pérez Osorio, integrante de la delegación que partió este domingo en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza, declaró a La Jornada que a los seis integrantes los asignaron en embarcaciones distintas, “voy en un barco pequeño llamado HIO”,

Compartió que en la tripulación “se encuentran personas de distintas nacionalidades, por ejemplo de Finlandia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Eslovaquia; estamos todos muy emocionados. Entre las actividades que nos asignaron, soy el contacto de prensa y todos compartimos las labores del barco, que van desde la limpieza, cocina y turnos de vigilancia.”

Pérez Osorio explicó que la trayectoria que tomará la nave en los próximos días será la costa italiana para después arribar a Túnez, donde se encontrarán con otras embarcaciones que se sumaron a esa iniciativa humanitaria.

“A bordo transportamos medicinas y comida para el pueblo palestino, además de los productos que necesitamos en el viaje para sobrevivir”.