Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 4
El documentalista mexicano Carlos Pérez Osorio, integrante de la delegación que partió este domingo en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza, declaró a La Jornada que a los seis integrantes los asignaron en embarcaciones distintas, “voy en un barco pequeño llamado HIO”,
Compartió que en la tripulación “se encuentran personas de distintas nacionalidades, por ejemplo de Finlandia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Eslovaquia; estamos todos muy emocionados. Entre las actividades que nos asignaron, soy el contacto de prensa y todos compartimos las labores del barco, que van desde la limpieza, cocina y turnos de vigilancia.”
Pérez Osorio explicó que la trayectoria que tomará la nave en los próximos días será la costa italiana para después arribar a Túnez, donde se encontrarán con otras embarcaciones que se sumaron a esa iniciativa humanitaria.
“A bordo transportamos medicinas y comida para el pueblo palestino, además de los productos que necesitamos en el viaje para sobrevivir”.
En redes sociales, cientos de artistas de todo el mundo manifestaron su solidaridad con la flotilla. Destaca la iniciativa del Centro de Arteterapia Transdisciplinar Creatar, institución mexicana que en su cuenta de Instagram compartieron piezas que incluyen ilustraciones, poemas, videoarte y performances creados “con el corazón”, desde distintos territorios, para abrazar a Gaza.
“No van a desaparecer,
porque siempre tuvieron raíces.
Como los olivos,
desde el río hasta el mar,
Palestina libre será”, compartió un usuario en los comentarios de la cuenta @creatar_arteterapia.
Apoyo de Manu Chao
Por su parte, el cantante Manu Chao también mostró su apoyo compartiendo una ilustración y un video con los colores de la bandera palestina.
Se espera que alrededor de 70 barcos participen en la etapa final del viaje.