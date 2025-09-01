▲ Centenares de personas acudieron a despedir a 30 barcos de la flotilla Global Sumud, que zarpó de Barcelona con ayuda humanitaria para Gaza. Foto Europa Press

ningún presidente de la República le tocó encarar desde el primer día de su gestión desafíos tan complejos como a Claudia Sheinbaum. Primero, demostrar que una mujer puede llevar las riendas de un país incurablemente machista y enfrentar al presidente Donald Trump y su equipo, que no ocultan su intención de invadir nuestro territorio con el pretexto de cazar a narcoterroristas. Al mismo tiempo, el agobio de la violencia y, por si no fuera suficiente, cargar con una deuda pública enorme cuyo pago de intereses devora buena parte del presupuesto. Con cabeza fría, sensatez y habilidad ha ido sorteando los problemas y la alta calificación que otorgan los ciudadanos a su desempeño es una muestra de que lo está haciendo bien. Han ido quedando en el camino algunos problemas pendientes como los escándalos de corrupción en las filas de Morena. Tiene tiempo para ir tomando las acciones correctivas necesarias. De eso dependerá la permanencia de los gobiernos de la 4T. Hoy rendirá su primer informe de gobierno.

La “ayuda” que ofrece el senador

El senador republicano y texano Ted Cruz es el político que más recientemente ha ofrecido “ayuda” del gobierno estadunidense para combatir al narcotráfico en territorio mexicano. El canciller Juan Ramón de la Fuente le contestó con firmeza:

“Nuestra Constitución y leyes establecen con claridad que las funciones en materia de seguridad dentro del territorio de nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas. Existe una buena cooperación en materia de seguridad con el gobierno de Estados Unidos, con base en nuestras leyes y los tratados internacionales adoptados por ambos países.”

No dejó lugar a dudas el canciller De la Fuente. Esta semana hará una rápida visita a México el secretario de Estado Marco Rubio. Tendrá una reunión privada con la presidenta Sheinbaum. Será una buena ocasión para refrendar la defensa de la soberanía del país.

¿Peor que Noroña?

Si los malquerientes supusieron que no podría haber un presidente de la Cámara de Diputados más lamentable que Fernández Noroña, les conviene analizar los perfiles de los cuatro nominados por el PAN para el cargo: Kenia López, Margarita Zavala, Germán Martínez y Federico Döring. La propuesta la tiene la Junta de Coordinación Política. La peor opción, sin aceptar que las otras son mejores, es Germán Martínez. Falta que pronto se escuche decir: “¡Vuelve, Noroña, te perdonamos!”