Celebra un año más del humanismo mexicano promovido por la 4T

E

nhorabuena a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su primer año de gobierno y a las nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que entrarán en funciones hoy, gracias a que el pueblo de México decidió, el año pasado, que la Cuarta Transformación empezara la edificación de su segundo piso bajo los principios del humanismo mexicano, que devino, por ejemplo, en el fortalecimiento de la democracia con la histórica elección popular de los cargos del nuevo Poder Judicial.

Además, se ha logrado que 13 millones de personas salieran de la pobreza, la baja en los delitos de alto impacto, la ampliación de programas del Bienestar, el aumento de oferta educativa pública y gratuita, así como el robustecimiento de Pemex y la CFE.

Aunado a ello, han dado inicio a nuevos proyectos ferroviarios, la modernización de puertos, carreteras y aeropuertos.

El humanismo mexicano sigue vigente, y ¡la trasformación avanza!

Javier Rivera R.

Insta a tener cuidado al interpretar datos de inversión extranjera

En días pasados se dio a conocer el récord en la inversión extranjera directa (IED), que fue por 34 mil 265 millones de dólares, y de manera simple se puede decir que está muy bien; sin embargo, es necesario ver estos datos con más cuidado y qué beneficio recibe con ello el país.

Por ejemplo, de 2012 a junio de 2025, la deuda pública pasó de 5.9 a 17.8 billones de pesos y la IED fue de 456 mil millones de dólares, pero el crecimiento económico ahora es de 0.7 por ciento.

No se observa avance interno, ya que esa inversión se recibe con casi ninguna transferencia tecnológica y poco contenido nacional. Asimismo, sólo 9.2 por ciento de la IED anunciada fueron nuevas inversiones, pero con incentivos fiscales hasta 100 por ciento de deducción de activos fijos y otros más por diversos conceptos como innovación y desarrollo de tecnologías.

Dónde está el beneficio interno cuando vemos que la población ocupada es de 59.4 millones de personas; de éstas, 54 por ciento se encuentran en la informalidad, mientras 45.2 por ciento se hallan en la formalidad.

Si se da un vistazo al campo, nos damos cuenta de que al primer semestre de este año ha habido importaciones históricas de maíz y carne, productos básicos en nuestra alimentación, y nos situamos lejos de la soberanía alimentaria.

Ni qué decir de la concentración de la riqueza en pocas manos, que es de escándalo. Se debe tener cuidado con la extranjerización de la economía, pues la deuda y la IED, sin privilegiar lo nuestro, más que ser instrumentos de desarrollo, son de dominación.