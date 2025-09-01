Ap

Harlingen. Después de que el gobierno de Estados Unidos subió a niños a aviones durante la noche para ser expulsados de regreso a su natal Guatemala, una jueza federal bloqueó temporalmente los vuelos –con los jóvenes aún adentro–, ya que sus abogados dijeron que las autoridades estaban violando las leyes estadunidenses y enviando a menores vulnerables a un posible peligro.

El extraordinario drama se desarrolló durante las horas previas al amanecer en un fin de semana festivo en Estados Unidos y se trasladó de las pistas de Texas a una sala de audiencias en Washington. Fue el último enfrentamiento entre la opresión del gobierno de Donald Trump en materia de inmigración y las salvaguardas legales que el Congreso creó para los migrantes vulnerables.

Por ahora, cientos de niños guatemaltecos que llegaron no acompañados permanecerán en Estados Unidos mientras la batalla legal se desarrolla.

“No quiero que haya ninguna ambigüedad”, declaró la jueza Sparkle L. Sooknanan, quien afirmó que su fallo se aplica ampliamente a los menores guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos sin sus padres o tutores.

Minutos después de que concluyó una audiencia programada apresuradamente ayer por la tarde, cinco autobuses chárter arribaron adonde estaba un avión estacionado en el aeropuerto de la zona fronteriza en Harlingen, Texas.