Al menos 50 menores ya se encontraban a bordo de un avión cuando llegó la orden
Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 27
Harlingen. Después de que el gobierno de Estados Unidos subió a niños a aviones durante la noche para ser expulsados de regreso a su natal Guatemala, una jueza federal bloqueó temporalmente los vuelos –con los jóvenes aún adentro–, ya que sus abogados dijeron que las autoridades estaban violando las leyes estadunidenses y enviando a menores vulnerables a un posible peligro.
El extraordinario drama se desarrolló durante las horas previas al amanecer en un fin de semana festivo en Estados Unidos y se trasladó de las pistas de Texas a una sala de audiencias en Washington. Fue el último enfrentamiento entre la opresión del gobierno de Donald Trump en materia de inmigración y las salvaguardas legales que el Congreso creó para los migrantes vulnerables.
Por ahora, cientos de niños guatemaltecos que llegaron no acompañados permanecerán en Estados Unidos mientras la batalla legal se desarrolla.
“No quiero que haya ninguna ambigüedad”, declaró la jueza Sparkle L. Sooknanan, quien afirmó que su fallo se aplica ampliamente a los menores guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos sin sus padres o tutores.
Minutos después de que concluyó una audiencia programada apresuradamente ayer por la tarde, cinco autobuses chárter arribaron adonde estaba un avión estacionado en el aeropuerto de la zona fronteriza en Harlingen, Texas.
Horas antes, las autoridades habían llevado a docenas de pasajeros –se estima que habrían sido unos 50– hacia el avión en una parte del aeropuerto restringida a aeronaves gubernamentales, incluidos vuelos de deportación.
Los pasajeros vestían la ropa de colores que se usa en refugios administrados por el gobierno para niños migrantes.
El gobierno de Estados Unidos insiste en que está reuniendo a los niños guatemaltecos con padres o tutores que solicitaron su regreso. Los abogados de al menos algunos de los menores aseguran que eso es falso y argumentan que, en cualquier caso, las autoridades aún tendrían que seguir un proceso legal que omitieron.
Mientras los acontecimientos se desarrollaban en Estados Unidos, familias se reunieron en una base aérea en la ciudad de Guatemala, previendo la llegada de los vuelos.
No está claro si algún avión despegó. Al respecto, Drew Ensign, abogado del gobierno, indicó al juez radicado en Washington que un avión podría haber salido, pero regresó.
Ni el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos respondieron a las solicitudes de comentarios en torno al tema.
