▲ Desde temprano ayer, habitantes del municipio de Pantelhó, Chiapas, formaron largas filas para participar en la elección extraordinaria de los 10 integrantes del ayuntamiento. Foto Elio Henríquez

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 28

Pantelhó, Chis., En un ambiente de tranquilidad, los habitantes del municipio de Pan-telhó participaron ayer en el proceso extraordinario para elegir a los 10 integrantes del ayuntamiento.

Las votaciones se realizaron con la presencia de cientos de elementos de seguridad federales y estatales desplegados en este municipio de los Altos de Chiapas, así como sobrevuelos del helicóptero Black Hawk, propiedad del gobierno estatal.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) informó que como estaba previsto, a las 8 se instalaron en el municipio las 28 casillas. Sin incidentes graves, en el parque central, donde se colocaron algunas, cientos de personas hicieron fila desde temprano y después del mediodía sufragaron.

El Instituto Nacional Electoral (INE) precisó que el listado nominal fue de 15 mil 256 ciudadanos. La paquetería fue trasladada a las oficinas del IEPC, en Tuxtla Gutiérrez

En los comicios de ayer participaron Julio Pérez Pérez como candidato a alcalde por el partido Redes Sociales (respaldado por el grupo de autodefensas El Machete); Tania Liliana Martínez Martínez, por Morena (apoyada por el llamado grupo de Los Herrera) y Alberto González Sántiz, por Movimiento Ciudadano.

En Pantelhó hubo comicios en 2021, pero las autoridades electas esa vez no pudieron tomar posesión, debido a que El Machete tomó la alcaldía y el control de la cabecera municipal.