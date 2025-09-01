Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 28
Pantelhó, Chis., En un ambiente de tranquilidad, los habitantes del municipio de Pan-telhó participaron ayer en el proceso extraordinario para elegir a los 10 integrantes del ayuntamiento.
Las votaciones se realizaron con la presencia de cientos de elementos de seguridad federales y estatales desplegados en este municipio de los Altos de Chiapas, así como sobrevuelos del helicóptero Black Hawk, propiedad del gobierno estatal.
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) informó que como estaba previsto, a las 8 se instalaron en el municipio las 28 casillas. Sin incidentes graves, en el parque central, donde se colocaron algunas, cientos de personas hicieron fila desde temprano y después del mediodía sufragaron.
El Instituto Nacional Electoral (INE) precisó que el listado nominal fue de 15 mil 256 ciudadanos. La paquetería fue trasladada a las oficinas del IEPC, en Tuxtla Gutiérrez
En los comicios de ayer participaron Julio Pérez Pérez como candidato a alcalde por el partido Redes Sociales (respaldado por el grupo de autodefensas El Machete); Tania Liliana Martínez Martínez, por Morena (apoyada por el llamado grupo de Los Herrera) y Alberto González Sántiz, por Movimiento Ciudadano.
En Pantelhó hubo comicios en 2021, pero las autoridades electas esa vez no pudieron tomar posesión, debido a que El Machete tomó la alcaldía y el control de la cabecera municipal.
Las elecciones ordinarias del 1º de junio y extraordinarias del 25 de agosto de 2024 se suspendieron por la violencia. De 2021-2024 gobernó un concejo municipal afín a El Machete y desde el 1º de octubre pasado administra la localidad un concejo integrado por familiares y personas cercanas a Los Herrera.
Un poblador que pidió el anonimato opinó: “como ciudadano de Pantelhó me parece bien que se hayan realizado las elecciones porque así ya no dudamos de cómo se constituyó el concejo municipal. Ya no queremos más problemas, pero así como se están llevando a cabo ahora las elecciones, está perfecto, es una buena opción del gobierno, y todo está en paz y saliendo bien”.
El lugareño destacó que “como nunca está participando la gente en las votaciones, pero es por el cambio que queremos; hay mucho interés por lo que hemos vivido”.
Insistió en que “era necesario que hubiera votaciones porque así el que gane ya sabe que es conforme a la ley y quedan contentos; creo que ya no habrá más problemas y eso es lo que queremos aquí en el pueblo”.