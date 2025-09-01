Clara Zepeda

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 23

Las mujeres mexicanas dedican más tiempo a las actividades domésticas y mucho menos al entretenimiento, el deporte o a dormir en comparación con los hombres, evidenció la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Inegi, al uso de medios masivos de comunicación como streaming, escuchar música o leer libros, las mujeres dedican 15.1 horas a la semana, frente a 15.7 de los hombres.

A juegos y aficiones, los hombres destinan en promedio 6.1 horas a la semana, y las mujeres sólo 4.1.

Los hombres dedican 5.4 horas a la semana a practicar deportes, mientras las mujeres usan 4.7.

En general, la participación de hombres en actividades como deporte, juegos, asistencia a eventos deportivos y actividades culturales es mayor en hombres, lo que, sin embargo, no ha hecho mella en la calidad de vida que perciben tanto mexicanos como mexicanas.