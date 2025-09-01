Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 22

Tianjin. El primer ministro indio, Narendra Modi, declaró que Nueva Delhi estaba comprometida a mejorar los lazos con China en una reunión clave con el presidente Xi Jinping realizada el domingo, en la que ambos líderes debatieron la necesidad de ampliar los lazos comerciales y de inversión en el contexto de los aranceles estadunidenses.

La decisión del presidente Donald Trump de imponer fuertes aranceles a las importaciones de ambos países parece haber estimulado la necesidad de un acercamiento más rápido. No obstante, mientras Pekín sigue negociando con Washington un acuerdo, Nueva Delhi ha pausado el diálogo.

La reunión se produce días después de que Washington impuso aranceles de 50 por ciento a los productos indios en respuesta a la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, una medida que, según los analistas, ha empujado a Modi y Xi a alinearse frente a las presiones occidentales.