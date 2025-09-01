Lunes 1º de septiembre de 2025, p. a12
Ya sin la joven estrella Jacqueline Ovalle –quien firmó un contrato histórico con el Orlando Pride–, Tigres comienza una nueva etapa en la cual ahora se respalda en la campeona del mundo Jennifer Hermoso, quien marcó dos tantos para guiar a las Amazonas en la goleada 4-2 frente a las Chivas en la jornada nueve del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil.
Las regiomontanas impusieron su ritmo en el estadio de Guadalajara para llegar a 22 unidades y mantenerse en persecución del liderato del América, el cual tiene 24 puntos y enfrentará más tarde al Pachuca. Las Chivas, que han pasado altibajos en esta temporada, se quedaron por ahora con 14 entre los puestos de media tabla.
Si bien las Amazonas ya no tendrán la velocidad y buena lectura de juego de Ovalle, aún tiene a varios elementos que demuestran la fortaleza grupal. En una reacción acertada, Jimena López dio una asistencia con un suave toque para que Diana Ordóñez (14) sentenciara dentro del área.
Jennifer Hermoso desplegaría su talento apenas cuatro minutos después al conectar un remate de cabeza para aumentar la cuenta. El tanto no sería suficiente para la campeona del mundo con España y firmó un doblete al 36 al cobrar un penal con gran precisión.
Hermoso también colaboraría en otro tanto al cobrar un tiro de esquina que fue desviado por Natalia Villarreal para entrar en puerta propia (68). El duelo había sido desde un inicio para las regiomontanas mientras que las tapatías sólo pudieron descontar con disparos de Casandra Montero (52) y Kinberly Guzmán (82).
San Luis 6-0 al Puebla
El Atlético de San Luis, dirigido por Ignacio Quintana, saltó a los puestos de liguilla tras golear 6-0 al sotanero Puebla con un triplete de Rebeca Contreras Padilla. Con una racha de cinco partidos consecutivos sin perder y 16 puntos, las potosinas se ubicaron en el séptimo puesto de la tabla general, mientras que las poblanas han sufrido ocho derrotas en esta temporada y son las últimas en la lista.
Bajo el mando del francés Patrice Lair, campeón de la Champions de Europa, Toluca mantiene un buen paso al pelear los primeros puestos tras superar por 2-0 a Querétaro. Cinthya Peraza (3) y la camerunesa Michaela-Batya Bisi Abam (57) marcaron los goles para impulsar a las escarlatas al cuarto lugar con 20 puntos al tiempo que las queretanas son antepenúltimas.