De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. a12

Ya sin la joven estrella Jacqueline Ovalle –quien firmó un contrato histórico con el Orlando Pride–, Tigres comienza una nueva etapa en la cual ahora se respalda en la campeona del mundo Jennifer Hermoso, quien marcó dos tantos para guiar a las Amazonas en la goleada 4-2 frente a las Chivas en la jornada nueve del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil.

Las regiomontanas impusieron su ritmo en el estadio de Guadalajara para llegar a 22 unidades y mantenerse en persecución del liderato del América, el cual tiene 24 puntos y enfrentará más tarde al Pachuca. Las Chivas, que han pasado altibajos en esta temporada, se quedaron por ahora con 14 entre los puestos de media tabla.

Si bien las Amazonas ya no tendrán la velocidad y buena lectura de juego de Ovalle, aún tiene a varios elementos que demuestran la fortaleza grupal. En una reacción acertada, Jimena López dio una asistencia con un suave toque para que Diana Ordóñez (14) sentenciara dentro del área.

Jennifer Hermoso desplegaría su talento apenas cuatro minutos después al conectar un remate de cabeza para aumentar la cuenta. El tanto no sería suficiente para la campeona del mundo con España y firmó un doblete al 36 al cobrar un penal con gran precisión.