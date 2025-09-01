De La Redacción y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. a12

El español Carlos Alcaraz, de nuevo por la vía rápida, venció ayer al francés Arthur Rinderknech y avanzó a cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde rompió una nueva marca en su meteórica carrera.

El número dos mundial tuvo que armarse de paciencia para desactivar el potente servicio de Rinderknech (82) y celebrar la victoria por 7-6 (7/3), 6-3 y 6-4.

El checo Jiri Lehecka (21) será el próximo rival de Alcaraz, quien alcanzó por primera vez los cuartos de final de un torneo Grand Slam sin perder un solo set.

El ibérico libró un igualado primer set frente a Rinderknech, quien a los 30 años debutó en los octavos de un torneo grande.

El ex número uno mundial no pudo quebrar el saque del francés, quien logró 11 aces en el partido, pero impuso su jerarquía en el tiebreak explotando una fatídica doble falta de Rinderknech.

A diferencia de la mayoría de rivales, el francés no se rindió en ningún momento frente al prodigio español, quien remó hasta tener su primera oportunidad de break a mitad del segundo set.

Con otro quiebre en el tercer parcial zanjó una tarde de juego más pragmático que brillante, aunque también deleitó al público con trucos de magia como un asombroso golpe por detrás de la espalda.

Con 22 años y tres meses, Alcaraz es el tenista más joven en sumar 13 presencias en cuartos de final de torneos de Grand Slam. Únicamente el alemán Boris Becker y el sueco Björn Borg llegaron también a esa cifra antes de cumplir 23 años.