▲ Más de 200 especialidades de enchiladas son ofrecidas desde ayer y hasta el 7 de septiembre en el Festival de la Enchilada 2025 que se lleva a cabo en la macroplaza de la alcaldía Iztapalapa. Foto Mara Ximena Pérez

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 33

Platillos llenos de sabores, colores y el apetito de cientos de visitantes dieron vida al Festival de la Enchilada 2025, que empezó ayer y hasta el 7 de septiembre en la macroplaza de la alcaldía Iztapalapa, con la participación de 24 restaurantes y más de 200 variedades de enchiladas.

Desde las clásicas verdes, rojas, suizas y divorciadas, hasta las más novedosas de nogada, pétalos de rosa o cochinita conquistaron el paladar de los comensales, que entre bocado y bocado probaron la creatividad y la sazón de los locatarios.

Entre los puestos destacó el de Patricia Flores, quien desde hace 22 años participa con su negocio Jardín Cafetería D’Valle. Contó que el platillo más vendido en esta inauguración son "las enchiladas mixtas porque tienen la oportunidad de probar no sólo una enchilada, sino diferentes variedades".

Cada restaurante montó vistosos displays con sus mejores enchiladas, pensadas a partir de lo que más pidiera la clientela o de las especialidades más populares. William, dueño del negocio Las Brujas y participante desde hace 16 años en el festival, contó que muchos visitantes recurren a lo tradicional aunque, otros se atreven a probar combinaciones inesperadas.