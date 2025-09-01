Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 33
Platillos llenos de sabores, colores y el apetito de cientos de visitantes dieron vida al Festival de la Enchilada 2025, que empezó ayer y hasta el 7 de septiembre en la macroplaza de la alcaldía Iztapalapa, con la participación de 24 restaurantes y más de 200 variedades de enchiladas.
Desde las clásicas verdes, rojas, suizas y divorciadas, hasta las más novedosas de nogada, pétalos de rosa o cochinita conquistaron el paladar de los comensales, que entre bocado y bocado probaron la creatividad y la sazón de los locatarios.
Entre los puestos destacó el de Patricia Flores, quien desde hace 22 años participa con su negocio Jardín Cafetería D’Valle. Contó que el platillo más vendido en esta inauguración son "las enchiladas mixtas porque tienen la oportunidad de probar no sólo una enchilada, sino diferentes variedades".
Cada restaurante montó vistosos displays con sus mejores enchiladas, pensadas a partir de lo que más pidiera la clientela o de las especialidades más populares. William, dueño del negocio Las Brujas y participante desde hace 16 años en el festival, contó que muchos visitantes recurren a lo tradicional aunque, otros se atreven a probar combinaciones inesperadas.
En esta edición ofrecieron 15 variedades, como las rellenas de plátano macho, hasta las de suadero o al pastor bañadas en salsa taquera. Todo con un rango de precios de 90 a 240 pesos, con tal de que nadie se quedara con el antojo.
Mari Carmen Amador, originaria de Iztapalapa calificó su elección de platillo con “un diez de diez”, al ser la primera vez que asistió al festival. Junto con sus acompañantes, Gloria Flores y Hermenegilda Morín, degustó enchiladas rellenas de carnes exóticas como jabalí, que sorprendieron por su sabor intenso.
El evento destacó por compartir mediante sazones la cultura y tradición de Iztapalapa.
La alcaldesa, Aleida Alavez, señaló que “cada tortilla doblada, cada salsa preparada con cuidado, cada platillo servido es testimonio de talento, creatividad y tradición. Impulsa la economía local y nos permite compartir nuestra identidad con la Ciudad de México y el mundo”, afirmó.