Durante la rodada convocada por la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en el primer cuadro de la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a una persona y trasladó 113 motocicletas y cinco vehículos razer a un depósito vehicular por no contar con documentación.
La tarde del domingo, en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, comenzaron a llegar los motociclistas, así como la ex titular de la demarcación, quien arribó en un razer azul.
En el lugar, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de la Policía Metropolitana señalaron que harían el acompañamiento de la misma como medida de seguridad para evitar la comisión de violaciones al Reglamento de Tránsito.
Por medio de una tarjeta informativa, la SSC informó que dieron acompañamiento a la rodada, que reunió a alrededor de 150 personas en 120 motocicletas.
Durante el dispositivo, los agentes de tránsito detectaron que varios tripulantes no portaban casco y otros no tenían la documentación correspondiente para acreditar la legal propiedad de las unidades, así como las licencias y tarjetas de circulación necesarias, por lo que los uniformados aseguraron 113 motocicletas que fueron trasladadas a un depósito vehicular.
Posteriormente, reportaron la detención del conductor de una motocicleta, quien intentó evitar el levantamiento de su unidad, y en medio de eso atropelló a una persona que transitaba por la avenida Insurgentes, casi esquina con Antonio Caso.
La víctima fue atendida en el sitio y luego trasladada a un hospital debido a que requería de atención médica especializada.
Además, en Paseo de la Reforma y Niza fue asegurado un razer y llevado a un depósito vehicular, debido a que su tripulante no contaba con la documentación correspondiente.
La SSC señaló que al final del dispositivo policiaco quedaron asegurados cinco razers en total.
Por medio de sus cuentas de redes sociales, Sandra Cuevas realizó la convocatoria de la rodada como parte del inicio de los festejos por el mes patrio.