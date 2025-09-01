▲ RODADA FALLIDA . Por no portar casco, circular sin licencia, tarjeta de circulación e incluso sin placas, 113 motocicletas y cinco vehículos razer, que formaban parte de la rodada que convocó Sandra Cuevas, fueron remitidas a diferentes depósitos vehiculares. Foto SSC

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 32

Durante la rodada convocada por la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en el primer cuadro de la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a una persona y trasladó 113 motocicletas y cinco vehículos razer a un depósito vehicular por no contar con documentación.

La tarde del domingo, en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, comenzaron a llegar los motociclistas, así como la ex titular de la demarcación, quien arribó en un razer azul.

En el lugar, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de la Policía Metropolitana señalaron que harían el acompañamiento de la misma como medida de seguridad para evitar la comisión de violaciones al Reglamento de Tránsito.

Por medio de una tarjeta informativa, la SSC informó que dieron acompañamiento a la rodada, que reunió a alrededor de 150 personas en 120 motocicletas.

Durante el dispositivo, los agentes de tránsito detectaron que varios tripulantes no portaban casco y otros no tenían la documentación correspondiente para acreditar la legal propiedad de las unidades, así como las licencias y tarjetas de circulación necesarias, por lo que los uniformados aseguraron 113 motocicletas que fueron trasladadas a un depósito vehicular.