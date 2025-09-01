Capital
El sur bajo el agua
Foto La Jornada
Periódico La Jornada
Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 31

La tormenta que ayer azotó la zona sur de la Ciudad de México dejó inundaciones y caos vial. La alcaldía Álvaro Obregón resultó la más afectada, ya que se reportaron corrientes de agua, árboles caídos, automóviles varados, el desbordamiento del río San Ángel y siete viviendas inundadas en la colonia Atlamaya. La avenida Insurgentes Sur y el Anillo Periférico Sur presentaron anegaciones de consideración, incluso esta última tuvo que ser cerrada debido a un encharcamiento de un metro de altura, a nivel de la calle Yucatán. En la imagen, varios automóviles quedaron varados en la calle Barranca Pilares.

