Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 31

La tormenta que ayer azotó la zona sur de la Ciudad de México dejó inundaciones y caos vial. La alcaldía Álvaro Obregón resultó la más afectada, ya que se reportaron corrientes de agua, árboles caídos, automóviles varados, el desbordamiento del río San Ángel y siete viviendas inundadas en la colonia Atlamaya. La avenida Insurgentes Sur y el Anillo Periférico Sur presentaron anegaciones de consideración, incluso esta última tuvo que ser cerrada debido a un encharcamiento de un metro de altura, a nivel de la calle Yucatán. En la imagen, varios automóviles quedaron varados en la calle Barranca Pilares.