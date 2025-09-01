Sandra Hernández García y Mara Ximena Pérez

La restitución de daños por las fuertes lluvias en la capital ha costado al erario más de 16.7 millones de pesos, que se han entregado a manera de apoyos económicos a las personas afectadas, informó la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso).

Hasta el 25 de agosto pasado se habían entregado 3 mil 753 apoyos económicos y en especie, de los cuales mil 113 se entregaron mediante cheques a ciudadanos afectados, de acuerdo con información obtenida vía transparencia. Sin embargo, algunas personas que recibieron entre 15 mil y 25 mil pesos refieren que la ayuda no ha sido suficiente frente a la pérdida de muebles, electrodomésticos y enseres básicos.

Durante un recorrido por zonas afectadas, se dio cuenta que existen fachadas que continúan marcadas con etiqueta roja, y familias sin colchones adecuados y con paredes dañadas por la humedad y grietas dentro de sus casas.

María del Rocío, quien reside sobre la avenida Lanceros de Oaxaca, en la colonia Ejército de Oriente, en Iztapalapa, señaló que tras la lluvia atípica del 2 de junio continúa “esperando a ver qué dice la aseguradora, pero creo que ya es momento que nosotros empecemos a arreglar nuestras casitas”.

Sus paredes quedaron descubiertas, dejando ver los ladrillos. Comentó que con ese dinero apenas y pudo reponer parte de lo perdido. “Ocupé para comprar mi sala, arreglar las sillas del comedor y la lavadora, el refrigerador definitivamente se fue”, detalló.