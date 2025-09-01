▲ El Congreso aprobó las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de que los juzgadores se enfoquen de tiempo completo a administrar justicia y resolver conflictos. Foto La Jornada

Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 31

El Congreso de la Ciudad de México acotó facultades a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) –a cargo de Rafael Guerra Álvarez– y las otorgó al Órgano de Administración Judicial, que controlará diversos nombramientos en el Poder Judicial local.

La iniciativa original de la jefatura de Gobierno establecía que la presidencia del TSJ mantuviera la facultad de realizar nombramientos en direcciones generales y subdirecciones, principalmente; sin embargo, en concordancia con la reforma federal y con la idea de que los juzgadores –incluido el presidente– resuelvan conflictos judiciales y no administrativos, reasignaron las tareas al Órgano de Administración Judicial, que estará integrado por cinco personas, una designada por el Ejecutivo, otra por el Legislativo y tres por el Poder Judicial.

“Estamos colocando todas las facultades administrativas al Órgano de Administración Judicial y también algunas facultades que van dirigidas al Tribunal de Disciplina Judicial. Queremos dar a entender que estas facultades deben abonar a que el tiempo efectivo de los juzgadores es administrar la justicia, resolver conflictos, y que el tiempo de calidad sea para atender el mayor número de casos, con eficiencia y prontitud”, dijo el diputado Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Si bien la propuesta era nombrar a Sara Alicia Alvarado Avendaño –quien colaboró con la diputada Martha Ávila en el Instituto Electoral de la Ciudad de México– integrante de dicho órgano, el acuerdo no se discutió ante el pleno por desacuerdos políticos entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México, indicaron fuentes, que señalaron que la designación debe realizarse esta misma semana.