l desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro sigue detenido en su lujoso domicilio en Brasilia, cumpliendo determinación judicial.

Quienes recibieron autorización para visitarlo –dirigentes políticos de su partido, uno de cada vez– dicen que está irritado y deprimido, padeciendo problemas digestivos. Tiene un hipo tras el otro, que muchas veces se transforman en ataques de vómito.

A partir del martes 2 de septiembre, empieza la etapa final de su juicio en el Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la Justicia en Brasil. Por lo tanto, no hay a quién o a dónde recurrir de una decisión del STF: lo que se decida, decidido está.

La perspectiva es que todo termine el 12 de septiembre. Pero existe la posibilidad de que en esos 10 días se sumen los votos suficientes de los jueces para saber, antes del final, cuál será el resultado.

Esa es, entonces, la primera duda: ¿cuándo se sabrá la decisión de los jueces encargados del caso? Las apuestas están –todas, hasta de sus correligionarios– concentradas en una condenación.

Y viene la segunda duda: ¿a cuánto tiempo? Las apuestas oscilan entre 12 y 40 años.

Bolsonaro es acusado, entre otras tantas cosas, de haber defendido un golpe de Estado para impedir que Lula da Silva, que lo derrotó en las elecciones de 2020, asumiese el poder.

De acuerdo a la legislación en vigor, se trata de crimen especialmente grave. De ahí el tamaño de las penas.

De todas formas, un detalle: aunque le toque la pena mínima, Jair Bolsonaro será, inevitablemente, conducido a prisión.

Tenemos entonces la tercera duda: ¿qué tipo de prisión? ¿Una cárcel común, en la que, como ex presidente, podrá tener celda aislada y con algunos beneficios, como heladera y televisión, o, por ser capitán retirado, alguna instalación militar?

Lo que se detecta a cada día es que pese a mantener un inmenso número de seguidores, la influencia directa de Bolsonaro en la política bajó a niveles mínimos.