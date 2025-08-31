▲ Para Soledad, las personas no acceden a la justicia, sino que la enfrentan, y asegura que, como madre, seguirá luchando. Foto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 10

Cuando María del Sol Cruz nació, tenía sus ojos negros abiertos. Su madre, la periodista Soledad Jarquín, se sorprendió al dar a luz y ver a su tercera hija mirándola con asombro, desafiando al mundo. Esos ojos de alumbramiento son los que abiertos, ya sin vida, tuvo que reconocer 27 años después en una plancha de acero en el anfiteatro de Juchitán, Oaxaca, tras ser asesinada con 13 balazos que perforaron su cuerpo.

“Hijita mía, vete tranquila. Mira, te explico lo que te pasó: te dispararon junto a otras dos personas, no sé por qué, pero yo te voy a hacer justicia, no te preocupes. Lo que quiero que entiendas es que ahora estás en otro lugar, no sé qué pasó, ni por qué estas aquí, pero quiero que te vayas tranquila, mi amor”, le dijo dándole un beso en la mejilla, abrazándola, cerrando esos ojos enormes gritando silencio, mirando su cuerpo yerto, tapado con una pequeña toalla blanca.

Identificar el cuerpo de una hija es lo más doloroso. Son los misterios de la muerte, de los que casi nadie quiere hablar, dice Soledad en entrevista con La Jornada. Explica que tras su asesinato, el 2 de junio de 2018, su hija sigue con ella en otro plano y la acompaña en las presentaciones de su libro Revelaciones de un crimen de Estado, en el que cuenta la trama política detrás de su feminicidio que, siete años después, está impune.

A veces la siente cerca, en casa, percibiendo el olor de su perfume al pasar, escuchando sus carcajadas, su voz; merodeando los lugares donde fue feliz, donde la recuerdan siempre con su sonrisa, el calor de sus abrazos y su locura expansiva por la vida que le fue arrebatada.

Sol y Soledad van juntas exigiendo justicia, rompiendo el silencio, el cerco de complicidades; exhibiendo a los poderes amafiados, mostrando la impunidad constante, las irregularidades, la violencia institucional que lacera a ellas y a miles de ciudadanos. El Estado mexicano les falló. Les negó su derecho a la justicia.

Por eso, Soledad acudió en mayo de 2023 a Ginebra, Suiza, ante el comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) para buscar una respuesta, una condena, un poco de alivio ante tanta indolencia.

Cuaderno de colaboración

Durante años, Soledad Jarquín cubrió como periodista casos de feminicidios: “Me di cuenta de que en este país nadie puede decir: a mí no me va a pasar; nunca me pasó por la cabeza que iba a investigar el feminicidio de mi hija, me movió todo”.

Su hija, fotógrafa y videasta, fue asesinada el 2 de junio de 2018 en Juchitán, Oaxaca, junto con la candidata del PRI a síndica primera, Pamela Itzamaray Terán Pineda, y su chofer, Adelfo Jiménez Guerra.

María del Sol era jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas, y fue obligada a “apoyar” la campaña política de un candidato priísta.

Han sido siete años de intenso trabajo: “tocar puertas y que no se abran. Insistir, insistir, y me doy cuenta de que está todo bloqueado, que hay obstáculos y se hicieron mal las cosas; lo que hicieron fue descarrilar este tren hacia la impunidad”.

–¿Quienes son los responsables?

–Quienes estaban obligados a investigar y hacer las investigaciones desde todos los ángulos con perspectiva de género. Sin duda alguna, fueron los funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, bajo las órdenes de Rubén Vasconcelos Méndez, actual delegado de la FGR en el estado de México. Le dieron su premio”.

Fue Vasconcelos Méndez, fiscal en el gobierno de Alejandro Murat, quien obstaculizó el acceso a la justicia para encubrir, dice, a los autores materiales e intelectuales del multihomicidio: “Él se negó a reconocer que se trataba de un feminicidio y obstaculizó las investigaciones en todos sentidos. Montó una gran simulación. Tres meses después del asesinato, detienen al primero, el juez no lo vincula a proceso y se queda dos años preso. Al siguiente año del asesinato, detienen al segundo. Jalan el hilo de lo más delgado: el detenido sí estuvo implicado, pero era el punto final de un tejido que se orquestó en otros lados. Y hasta que él sale de la cárcel es cuando nos enteramos de que hay un cuaderno de colaboración (01/O.F.G.E.O/2020) alterno a la carpeta de investigación 2552/JU/2018”.

Sobreseimiento

Soledad señala que ese cuaderno de investigación es un rompecabezas en el que está la trama: “Nos dimos cuenta de que hay una persona que paga; hay personas que reciben el dinero y son los que pagan a los autores materiales. Y el fiscal Vasconcelos guarda la carpeta para no investigar”.

El caso fue sobreseído en 2022. Ese año, Vasconcelos dejó su puesto y llegó como fiscal Arturo Peimbert, a quien solicitaron ver los avances del caso: “Yo tengo mi copia de la carpeta como víctima indirecta y lo que descubrimos es que las pruebas fundamentales fueron sacadas, le metieron cosas que eran de otras carpetas; en total, asume la fiscalía que hay 40 errores técnicos en la investigación del triple homicidio. Y al único implicado lo dejan libre porque no tienen como sustentar su participación”.