De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 9

Ante el crecimiento de accidentes en motocicleta en el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que se reforzó la atención de servicios de urgencias con la capacitación de personal de salud y la contratación de 141 médicos especialistas en traumatología y ortopedia en los pasados dos meses.

En un comunicado, Luis Ángel García Hernández, coordinador de Programas Médicos del Seguro Social, señaló que se han aumentado los egresos en los servicios de hospitalización por atención de fracturas; en 2022 se dieron 135 mil 533, mientras en 2024 la cifra se creció a 142 mil 888 y a mayo de 2025 sumaban 60 mil 950.

Agregó que en lo que va del año, un total de 525 pacientes han egresado de los servicios de urgencias atendidos con diagnóstico derivado de accidente en motocicleta.