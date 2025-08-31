Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 9

Con el regreso a clases de millones de alumnos de prescolar, primaria y secundaria en el país, enfermedades infecciosas ocasionadas por virus y bacterias pueden afectar la salud de los menores, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) reforzó la revisión de las cartillas de vacunación de quienes volverán mañana a la escuela.

Se ha solicitado a los padres de familia que garanticen que sus hijos cuentan con la aplicación de la doble o triple viral, que protege contra padecimientos como el sarampión, rubeola y paperas, así como vacunas de refuerzo contra rotavirus y neumococo, las cuales se sumnistran de forma gratuita en todos los centros de salud.

Lo anterior en el contexto del reporte de la Secretaría de Salud (Ssa) de que, hasta el pasado 22 de agosto, había 4 mil 140 casos confirmados de sarampión, de los cuales más de 90 por ciento se han concentrado en algunos municipios de Chihuahua, aunque hay casos detectados en al menos 21 estados.

La autoridad sanitaria informó, en el reporte epidemiológico más reciente, que 90.4 por ciento de los contagios por sarampión son de personas que no cuentan con antecedente vacunal, mientras sólo 4.9 por ciento, es decir, en 204 casos, afirmaron que contaban con una o dos dosis de la vacuna triple viral.