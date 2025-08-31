De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 8

Por “violencia de género”, Emma Yolanda Santos González presentó el pasado 24 de agosto una denuncia de “lesiones” contra Simón Levy Dabbah, ex funcionario de la Secretaría de Turismo.

La afectada, de 70 años, explica en el escrito, cuya copia fue entregada a La Jornada, que después de interponer la denuncia por fraude de casi 1 millón y medio de dólares en la construcción de un inmueble, fue “víctima” de una agresión por parte de Levy Dabbah.

“Con lujo de violencia irrumpió en mi domicilio, profiriendo insultos y amenazas de muerte, causando daños en los bienes de mi propiedad; hechos que fueron denunciados y judicializados, librándose al efecto una orden de aprehensión en contra del hoy investigado, misma que a la fecha se encuentra vigente y ejecutable”, señala.

El 17 de agosto, este diario publicó la historia del caso bajo el título: “Pese a las denuncias en Estados Unidos y México, Simón Levy goza de total impunidad”, que remonta al fraude en la construcción de un edificio bajo el delito de “responsabilidad” no cumplida previsto en el Código Penal de la CDMX.