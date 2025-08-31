Domingo 31 de agosto de 2025, p. 7
Efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a nueve integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que formaban parte de una célula delictiva relacionada con delitos de alto impacto como extorsión, secuestro y homicidio en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tepotzotlán y Tlalnepantla, en el estado de México.
La SSPC informó que los detenidos integran una célula autodenominada M4, y que fueron capturados en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad (SSEM), así como con miembros del Ejército y la Guardia Nacional.
Por otra parte, la Fiscalía General de la República entregó a Estados Unidos a un mexicano fugitivo que era requerido por la corte del octavo distrito judicial del condado de Clark, Nevada, para ser juzgado por el delito de homicidio.
De acuerdo con la información, en agosto de 2020, Erick R privó de la vida a una mujer dentro de su departamento y días después el cuerpo de la víctima fue hallado en una carretera.