Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 7

Efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a nueve integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que formaban parte de una célula delictiva relacionada con delitos de alto impacto como extorsión, secuestro y homicidio en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tepotzotlán y Tlalnepantla, en el estado de México.

La SSPC informó que los detenidos integran una célula autodenominada M4, y que fueron capturados en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad (SSEM), así como con miembros del Ejército y la Guardia Nacional.