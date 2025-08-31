Política
“Trabajamos por la verdad”, subraya

Sheinbaum recibe a familiares de desaparecidos en la guerra sucia
Foto
▲ La Presidenta se reunió con familiares del Comité Eureka en Palacio Nacional.Foto tomada de X
 
Periódico La Jornada
Domingo 31 de agosto de 2025, p. 7

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió ayer al Comité Eureka de familiares de desaparecidos políticos durante el periodo de la guerra sucia, y sostuvó que se “trabaja todos los días por la verdad”.

La mandataria dio a conocer el encuentro en redes sociales dos días después de que integrantes de ese comité instalaron una huelga de hambre en el Zócalo, en donde lamentaron la falta de resolución de las desapariciones forzadas en dicho periodo.

Responde Perú

En tanto, el gobierno de Perú rechazó las declaraciones de Sheinbaum de este viernes, cuando denunció la “injusta” situación de encarcelamiento que atraviesa el ex presidente peruano Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde que fue depuesto en diciembre de 2022.

La cancillería peruana acusó a la mandataria de contradecir los principios básicos del derecho internacional, en particular el respeto a la soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.

“Pedro Castillo no es un perseguido político, como falsamente sostiene la señora Sheinbaum”, indicó la cancillería en un comunicado, donde aseguraron que el 7 de diciembre de 2022, Castillo intentó disolver el Congreso y anunció la instauración de un gobierno de excepción, acciones que califican como “un golpe de Estado fallido y el quiebre manifiesto de la institucionalidad democrática”.

La cancillería agregó que la situación jurídica de Castillo se encuentra enmarcada en el estado de derecho y con pleno respeto al debido proceso, por lo que presentar su caso como una persecución política es “una afirmación falsa e inaceptable”.

(Con información de Ap y Xinhua)

