Carolina Gómez y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 6

En la víspera del inicio del proceso de entrevistas públicas a las 27 personas aspirantes a la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), ayer activistas y familiares de víctimas de desaparición exigieron que el proceso para designar a quien encabece ese organismo sea transparente y que la presidenta Claudia Sheinbaum elija a la persona más idónea para no repetir lo ocurrido en la gestión de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien hoy concluye su encargo.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, algunos familiares de personas ausentes reconocieron que desconocen quiénes son los candidatos para la CNB, pero plantearon que debe ser una persona experta y cercana a las víctimas.

Lucía Baca, madre del ingeniero Alejandro Alfonso Moreno Baca, desaparecido el 27 de enero de 2011 en la autopista de Monterrey a Nuevo Laredo, señaló que “nuestro amor por ellos es más grande que todos los inútiles que nos ponen trabas y nos dificultan encontrarlos”, y criticó que aunque los familiares den su opinión “nunca nos han tomado en cuenta”.

Calificó de “terrible” lo sucedido con Reyes Sahagún, quien “se está yendo por inútil; no tenía el perfil para ocupar el puesto y nos hizo mucho daño”.