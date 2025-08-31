De los corresponsales

Domingo 31 de agosto de 2025

Al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, miles de personas con familiares desaparecidos, adheridos a diferentes colectivos de madres o padres buscadores, realizaron ayer una serie de manifestaciones en diversas plazas del país por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas para demandar la localización de sus seres queridos.

Las protestas se efectuaron en Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Baja California, Zacatecas, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora y Yucatán.

En Jalisco, entidad con casi 16 mil personas no localizadas, unos mil asistentes se reunieron en el centro de Guadalajara, la mayoría integrantes de colectivos. Durante el mitin frente a Palacio de Gobierno expusieron que a nueve meses de la gestión del emecista Pablo Lemus no hay avances en las carpetas de investigación.

En Sinaloa, las protestas se realizaron en Guasave, Culiacán y Mazatlán. En todas, las familias reclamaron justicia. María Isabel Cruz Bernal, de la agrupación Sabuesos Guerreros, señaló que en la entidad han documentado 3 mil casos de desaparición forzada en los 11 meses que lleva el conflicto entre los grupos delictivos de Los Chapitos y Los Mayitos

En Chihuahua, alrededor de 200 personas de diversos municipios marcharon en Cuauhtémoc y otras tantas en Ciudad Juárez. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres afirmó que en la entidad hay más de 4 mil ausentes y más de 130 mil en México.