Domingo 31 de agosto de 2025, p. 6
Al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, miles de personas con familiares desaparecidos, adheridos a diferentes colectivos de madres o padres buscadores, realizaron ayer una serie de manifestaciones en diversas plazas del país por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas para demandar la localización de sus seres queridos.
Las protestas se efectuaron en Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Baja California, Zacatecas, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora y Yucatán.
En Jalisco, entidad con casi 16 mil personas no localizadas, unos mil asistentes se reunieron en el centro de Guadalajara, la mayoría integrantes de colectivos. Durante el mitin frente a Palacio de Gobierno expusieron que a nueve meses de la gestión del emecista Pablo Lemus no hay avances en las carpetas de investigación.
En Sinaloa, las protestas se realizaron en Guasave, Culiacán y Mazatlán. En todas, las familias reclamaron justicia. María Isabel Cruz Bernal, de la agrupación Sabuesos Guerreros, señaló que en la entidad han documentado 3 mil casos de desaparición forzada en los 11 meses que lleva el conflicto entre los grupos delictivos de Los Chapitos y Los Mayitos
En Chihuahua, alrededor de 200 personas de diversos municipios marcharon en Cuauhtémoc y otras tantas en Ciudad Juárez. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres afirmó que en la entidad hay más de 4 mil ausentes y más de 130 mil en México.
En Guerrero, organizaciones civiles y alumnos de la Normal de Ayotzinapa, en una de sus actividades demandaron la presentación de más de 4 mil ausentes en la entidad, sobre todo de los 43 normalistas que desaparecieron en Iguala en septiembre de 2014.
En Baja California, madres buscadoras marcharon en Tijuana para pedir resultados. Según sus cifras, en la entidad hay unos 648 menores desaparecidos, más de la mitad son niñas, y la ciudad fronteriza encabeza la lista.
En Zacatecas, colectivos marcharon por calles del centro histórico de la capital para exigir a las autoridades dar con el paradero de sus familiares, además de reclamar por la localización sin vida de una de sus compañeras, Ana Karina Juárez Jacobo.
En Tamaulipas, integrantes de Por Amor a Nuestros Hijos y sociedad civil se manifestaron en Ciudad Victoria y en Quintana Roo, mujeres se apostaron frente a la vicefiscalía general del estado, donde pidieron a los grupos criminales que de forma anónima les indiquen en dónde están sus hijos, vivos o muertos.
En Sonora, cientos de personas con las fotografías de sus familiares caminaron por calles de las principales ciudades del estado, donde hay más de 20 agrupaciones dedicadas al rastreo de personas no halladas.