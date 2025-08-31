▲ El epicentro de la protesta fue la Glorieta del Ahuehuete, en Reforma. Foto Germán Canseco

Jared Laureles, Carolina Gómez y Josefina Quintero

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 6

La crisis de la desaparición de personas en el país ha “trascendido sexenios”, y cada vez son más las familias que sufren la ausencia de seres queridos.

En el Día Internacional de la Desaparición Forzada, cientos de familiares de las víctimas marcharon y se manifestaron en la Ciudad de México para reiterar su exigencia endémica: justicia, verdad, reparación y presentación con vida.

Sólo en los últimos tres años ha habido más de 33 mil desapariciones, es decir, al menos 30 casos más por día, para sumar más de 133 mil, según datos oficiales, así como el rezago forense de más de 72 mil cuerpos sin identificar, indicaron.

Desde temprano, integrantes del colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos y decenas de familiares de diversos estados del país se congregaron en la Glorieta del Ahuehuete donde realizaron distintas actividades: oraciones, cantos, asesorías jurídicas, celebraron misa y constantes reclamos por la falta de “voluntad política” de las autoridades para encontrar a las víctimas.

En el lugar, sobre el pavimento, colocaron una mandala compuesta por flores y fotografías en honor a sus familiares ausentes. También pintaron una línea del tiempo, de 1953 al 2024, periodo en el que han desaparecido miles de personas.

Madres, padres, esposa, hijas y hermanos, algunos con voz quebrada, nombraron a sus seres queridos. Las circunstancias son diversas, pero con un mismo patrón: desaparición, impunidad y dolor. “¿Por qué los buscamos? ¡porque los amamos!”, exclamaron.

Estuvieron acompañadas por Maia Campbell, representante adjunta de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien expresó su solidaridad con las familias y su “consternación” por la desaparición y el asesinato de Aída Karina Juárez, quien buscaba a su hija en Zacatecas en junio pasado.