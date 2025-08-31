Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 5

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado prepara una estrategia para expresar su rechazo a la reforma judicial durante la toma de protesta de los 881 jueces, magistrados y ministros, este lunes en esa cámara del Congreso, comentó el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero, quien eludió precisar si la intención es descarrilar la sesión solemne.

En conferencia de prensa en el contexto de la reunión plenaria de los senadores del blanquiazul, que fue a puerta cerrada, resaltó que “no vamos a aplaudir lo que es producto de un proceso que hemos descalificado desde el principio”.

Este fue el tema central de la reunión plenaria, y según versiones de los asistentes, la mayoría se expresó a favor de no protagonizar escándalos, pero algunos, sobre todo Lilly Téllez, insistieron en protestar y hacer ruido dentro del recinto, incluso con altavoces, especialmente durante la toma de protesta de los nuevos ministros.

Romero resaltó que quieren expresarse el lunes, y recalcó: “ya encontraremos cómo”. Reconoció que se trata de un acto protocolario, pero lo que deben resolver como grupo es la mejor manera de expresar su rechazo a esa elección de juzgadores.

–¿La intención es descarrilar la sesión y por eso ocultan la estrategia? –se le preguntó.