Domingo 31 de agosto de 2025, p. 5
El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado prepara una estrategia para expresar su rechazo a la reforma judicial durante la toma de protesta de los 881 jueces, magistrados y ministros, este lunes en esa cámara del Congreso, comentó el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero, quien eludió precisar si la intención es descarrilar la sesión solemne.
En conferencia de prensa en el contexto de la reunión plenaria de los senadores del blanquiazul, que fue a puerta cerrada, resaltó que “no vamos a aplaudir lo que es producto de un proceso que hemos descalificado desde el principio”.
Este fue el tema central de la reunión plenaria, y según versiones de los asistentes, la mayoría se expresó a favor de no protagonizar escándalos, pero algunos, sobre todo Lilly Téllez, insistieron en protestar y hacer ruido dentro del recinto, incluso con altavoces, especialmente durante la toma de protesta de los nuevos ministros.
Romero resaltó que quieren expresarse el lunes, y recalcó: “ya encontraremos cómo”. Reconoció que se trata de un acto protocolario, pero lo que deben resolver como grupo es la mejor manera de expresar su rechazo a esa elección de juzgadores.
–¿La intención es descarrilar la sesión y por eso ocultan la estrategia? –se le preguntó.
–Suponiendo que quisiéramos tener una estrategia oculta para hacer algo muy sorpresivo el lunes, ¿de verdad creen que lo diríamos aquí? –fue su respuesta.
Por otra parte, insistió en que la elección que dio paso al nuevo Poder Judicial carece de credibilidad, y el PAN dará seguimiento puntual a las resoluciones que emitan los jueces y magistrados.
“Los vamos a estar observando, no como amenaza, sino como ciudadanos”, dijo, aunque acotó que les darán el beneficio de la duda. La prueba para los juzgadores será cómo resuelven la controversia constitucional contra lo que llamó “la ley censura” en Puebla y los amparos que han interpuesto contra la reforma a la Ley General de Población, a la que se refirió como ley espía.
Romero justificó las controvertidas declaraciones de la senadora Téllez sobre la intervención militar de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, ya que –a su juicio– se han malinterpretado, porque en ningún momento se refirió al ingreso de tropas extranjeras al país.
Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, insistió en que no han definido cómo actuarán este lunes.