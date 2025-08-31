Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 5

El Senado tiene ya listo todo para la sesión solemne del 1º de septiembre, cuando rendirán protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial elegidos por voto popular.

Los órganos de gobierno de esa cámara resolvieron el tema de seguridad con un operativo que consiste en la colocación de un cinturón de seguridad alrededor del edificio de Reforma e Insurgentes, en el que participan elementos de la Guardia Nacional y policías capitalinos.

Dentro del recinto, se definió en qué orden irán pasando los 881 juzgadores, quienes previamente se registrarán en carpas instaladas en la calle de Madrid, que está cerrada desde el viernes a la circulación.

Sólo podrán pasar a partir de las 16 horas de mañana los nuevos integrantes del Poder Judicial. Deberán hacerlo sin acompañantes, y sus familias y amistades serán recibidos en un salón del hotel Sevilla Palace, debido a que el recinto parlamentario no podría albergar a tal cantidad de personas. Por eso se decidió además que los juzgadores pasarán por tandas.