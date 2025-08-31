Domingo 31 de agosto de 2025, p. 5
El Senado tiene ya listo todo para la sesión solemne del 1º de septiembre, cuando rendirán protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial elegidos por voto popular.
Los órganos de gobierno de esa cámara resolvieron el tema de seguridad con un operativo que consiste en la colocación de un cinturón de seguridad alrededor del edificio de Reforma e Insurgentes, en el que participan elementos de la Guardia Nacional y policías capitalinos.
Dentro del recinto, se definió en qué orden irán pasando los 881 juzgadores, quienes previamente se registrarán en carpas instaladas en la calle de Madrid, que está cerrada desde el viernes a la circulación.
Sólo podrán pasar a partir de las 16 horas de mañana los nuevos integrantes del Poder Judicial. Deberán hacerlo sin acompañantes, y sus familias y amistades serán recibidos en un salón del hotel Sevilla Palace, debido a que el recinto parlamentario no podría albergar a tal cantidad de personas. Por eso se decidió además que los juzgadores pasarán por tandas.
Se prevé que los primeros en ingresar al salón de plenos, entre 7:30 y ocho de la noche, serán los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguidos por los dos magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los 15 de las salas regionales.
Asimismo, los cinco magistrados que integran el Tribunal de Disciplina Judicial. Para ellos se tiene previsto media hora. Después seguirán los 464 magistrados que pasarán por tandas con base en el circuito al que pertenezcan.
A partir de las 11 de la noche, tocará el turno de jurar ante el pleno del Senado a los 386 jueces, igualmente por grupos de acuerdo con su distrito.
Los familiares podrán seguir la sesión solemne en pantallas colocadas en un salón del hotel cercano a la sede parlamentaria.
Desde anoche, personal de diversas áreas que tiene a su cargo trabajos relacionados con la toma de posesión comenzó a llegar con maletas al edificio senatorial.