Domingo 31 de agosto de 2025, p. 5

La ruta está definida: “Vamos a hacer un canal de cultura jurídica, pero sobre todo, de cultura humana”, afirma Mardonio Carballo sobre Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación, cuya dirección encabezará a partir de este lunes como parte del equipo con el que el ministro Hugo Aguilar asume la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La gente está deseosa de verse en la tele, de ver que alguien como él o como ella esté en la pantalla. La oferta predominante nunca ha tomado en cuenta nuestro color de piel, nuestras consignas ni nuestras lenguas. Y me parece que es momento de ello”, afirma.

En sintonía con el perfil que busca imprimirse ahora a la emisora, el poeta, periodista y activista nahua (Chicontepec, Veracruz, 1974) anuncia que cambiará de nombre y se convertirá en Plural TV, Canal del Nuevo Poder Judicial de la Federación.

La encomienda con la que asume el cargo es clara: “Si los medios de comunicación han sido fundamentales en la diseminación del racismo, vamos a usarlos ahora para luchar contra él”.

De entrada, dice en entrevista, se integrarán cinco conductores en lenguas indígenas: Martín Tonalmeyotl (náhuatl), Rubí Huerta (purépecha), Mikeas Sánchez (zoque), Sebastián Guzmán Luna (tseltal) y Alicia Gregorio (chinanteca).

“Estamos en un momento muy interesante con respecto al tema de la diversidad. La televisión mexicana nos ha hecho parecer homogéneos, pensar siempre en un solo color de piel, en un solo idioma. Siempre digo: teniendo tantas flores, ¿por qué poner siempre una rosa blanca en la mesa?”

Plantea que su proyecto buscará enlazar la diversidad cultural y lingüística con lo que el ministro Hugo Aguilar ha llamado “el pluralismo jurídico”.

Explica: “Se trata de hacer comparaciones: cómo se resolvería un caso en la Corte y cómo, por ejemplo, en una asamblea tsotsil. La idea es dar cuenta de los sistemas normativos de los pueblos indígenas, que son distintos y se mueven bien. La forma de entender el mundo también es la forma de entender la justicia”.

Tres ejes

Culturas indígenas, derechos humanos y pedagogía jurídica son los tres ejes del proyecto de Carballo. “Es una propuesta plural, pero el tema de los pueblos originarios estará presente y tendrá prioridad, porque es el mundo que desconocemos”, resalta.