Domingo 31 de agosto de 2025, p. 3
El rechazo de un sector de Morena a que personajes críticos de la 4T presidan la Cámara de Diputados impidió anoche un acuerdo interno para que perfiles como Kenia López Rabadán o Margarita Zavala conduzcan la mesa directiva en el segundo año de la legislatura y respondan el primer informe presidencial de Claudia Sheinbaum.
En la antesala de una crisis política y constitucional, el coordinador del grupo, Ricardo Monreal Ávila, dijo que sólo se aceptó que el PAN dirija la cámara en el segundo año de la 66 Legislatura, pero que ante la falta de consenso interno, se le dio un voto de confianza para negociar con el blanquiazul.
Ese acuerdo que resulte de las negociaciones tendrá que pasar, primero, con un encuentro de los cuatro integrantes de la mesa política del grupo con la dirigencia nacional del partido, y más tarde en una nueva sesión plenaria a las 2 de la tarde.
Durante una amplia discusión de más de cuatro horas, el sector duro del partido objetó que Acción Nacional pretenda que el titular de la cámara sea un perfil no institucional.
Monreal reconoció que los panistas “traen propuestas que, hasta este momento de las consultas no transitan”.
El PAN apostó por estirar la cuerda. Ante el rechazo de López Rabadán, el grupo guinda pidió a ese partido proponer más nombres. En una jugada que apuesta a presentar el perfil de ésta como el menos rijoso, la lista del blanquiazul fue la siguiente: Federico Döring, Germán Martínez, María Elena Pérez Jaén y Margarita Zavala.
“Kenia no. Döring y Germán no pasan. Pérez Jaén tampoco. No vamos a exponer a la Presidenta a una grosería, como (la ministra) Norma Piña con el presidente Andrés Manuel López Obrador”, atajó Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa.
Padierna objetó también que la coordinación del grupo haya puesto anoche su cargo a ratificación de la bancada, una vez que Monreal propuso como vicepresidente a Sergio Gutiérrez Luna, a pesar de los escándalos por su vida de lujo.
“La vicepresidenta de la cámara soy yo. La vicepresidencia está ocupada”, advirtió.
En caso de no haber consenso, la actual mesa directiva continuaría en funciones hasta el 5 de septiembre, fecha límite para lograr un acuerdo.