Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 3

El rechazo de un sector de Morena a que personajes críticos de la 4T presidan la Cámara de Diputados impidió anoche un acuerdo interno para que perfiles como Kenia López Rabadán o Margarita Zavala conduzcan la mesa directiva en el segundo año de la legislatura y respondan el primer informe presidencial de Claudia Sheinbaum.

En la antesala de una crisis política y constitucional, el coordinador del grupo, Ricardo Monreal Ávila, dijo que sólo se aceptó que el PAN dirija la cámara en el segundo año de la 66 Legislatura, pero que ante la falta de consenso interno, se le dio un voto de confianza para negociar con el blanquiazul.

Ese acuerdo que resulte de las negociaciones tendrá que pasar, primero, con un encuentro de los cuatro integrantes de la mesa política del grupo con la dirigencia nacional del partido, y más tarde en una nueva sesión plenaria a las 2 de la tarde.

Durante una amplia discusión de más de cuatro horas, el sector duro del partido objetó que Acción Nacional pretenda que el titular de la cámara sea un perfil no institucional.

Monreal reconoció que los panistas “traen propuestas que, hasta este momento de las consultas no transitan”.