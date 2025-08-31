Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 3

La Consejería Jurídica de la Presidencia confirmó a los diputados de Morena las iniciativas prioritarias para el periodo de sesiones que empieza el lunes y anticipó que, en las reformas a la Ley Aduanera y en el paquete económico habrá “mucho cabildeo” de las empresas “porque vienen algunas cosas importantes, sobre todo con las refresqueras”,

Esto, según explicaron legisladores, se trataría de una “actualización” al IEPS que se paga por el consumo de bebidas azucaradas.

En ese contexto, la titular de la consejería, Ernestina Godoy Ramos, pidió a los legisladores de la mayoría revisar “con mucho cuidado” la reforma en materia aduanera porque será un instrumento “de gran calado, va a causar mucho escozor en algunos, pero es momento en que tenemos que apretar todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones y no haya corrupción”.

Seguramente, insistió en la reunión plenaria de la bancada morenista, “van a tener a las asociaciones de agentes aduanales, el lobby, los cabildeos” para tratar de frenarla.Anticipó que los diputados estarán sujetos a “mucho cabildeo” por el contenido del Paquete Económico 2026 que la Secretaría de Hacienda entregará el 8 de septiembre.

Godoy Ramos informó que recibió la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos por parte de Hacienda.