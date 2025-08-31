Fernando Camacho y Enrique Méndez

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 3

La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum es una “necesidad histórica para dejar atrás el viejo orden”, enfatizó la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Rosa Icela Rodríguez, quien destacó que la austeridad “no es un eslogan, sino una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y los lujos del pasado”.

Durante la reunión plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, la funcionaria recordó algunas de las principales acciones de la dependencia a su cargo en el primer año de gobierno de la mandataria, y subrayó la relevancia de la reforma electoral.

“Es la consecuencia inevitable de la transformación que requiere el país para dejar atrás el viejo orden, con sus instituciones diseñadas para desvirtuar la política. Junto con ustedes, hoy podemos avanzar en un segundo piso para la transformación democrática con elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos públicos”, recalcó.

El propósito de la enmienda, declaró, es “vencer nuevamente la resistencia de quienes aún defienden un sistema que permitió la complicidad entre el poder político y el económico, benefició a unos pocos a costa de las mayorías y alejó al ciudadano de las decisiones fundamentales del país”.

Rodríguez enfatizó que en Gobernación se trabaja 24 horas, los 365 días del año. “No hay vacaciones. Aquí me ven raro”, expuso.

En ese tono, resaltó que la austeridad es base de la justicia social del gobierno y, por lo tanto, “no es un eslogan. Es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento, es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado”.