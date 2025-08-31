P

ara ser antitaurino hay que saber de toros, no sólo tener fobias y preferencias. En una edición del portal Opinión y Toros encuentro un artículo del sociólogo e investigador español Lázaro Echegaray, autor entre otros del interesante libro Sociotauromaquia Teoría social del toreo, editado en 2005 por Egartorre Libros.

En ese artículo Echegaray dice: “En el Madrid de los Austrias, entre vasos de cazalla, los bohemios se quejaban. Andaba entre ellos un tal Eugenio Noel, que como dijo el poeta, presidía la tertulia del hambre hecha alegría. Escritor y viajero incansable; toda España y buena parte de América tenían cabida en su mochila y en sus cuadernos de notas se amontonaban las críticas a una España negra y pegajosa”... Echegaray lo omite, pero Eugenio Noel es el seudónimo de Eugenio Muñoz Díaz (Madrid, 1885-Barcelona, 1936), quien estuvo en México a mediados de los años veinte.

“Quiso Noel convertirse en el apóstol del antitaurinismo y llegó a ser, quizás, uno de los primeros escritores que hizo bandera de ello. Recorría el país de punta a punta, conferenciando contra el toreo y el flamenco, exigiendo su eliminación en pos del desarrollo, queriendo ver en el toreo la esencia de todos los males que asolaban a España. Para Noel el toreo era el atraso, el atavismo del rito arcaico y una especie de opio del pueblo que impedía iniciar una revolución industrial o un regeneracionismo; era imposible que España mirara hacia adelante mientras se siguiera endiosando a los toreros, mientras se continuara viendo la oportunidad de triunfar en el riesgo que supone enfrentarse a las astas de un toro. Aunque la lucha contra el toreo y flamenco fue constante en toda su obra, destacan en ese aspecto Escenas y andanzas de la campaña antiflamenca y Señoritos, chulos, fenómenos, gitanos y flamencos, también Las capeas, Nervios de la raza, Cornúpetos y bestiarios, El flamenquismo y las corridas de toros, El picador y su mujercita, Escritos antitaurinos… y algunos más.